Очевидна неадекватність Путіна та його оточення

Плани Кремля окупувати всю Україну не змінились

Путін і Шойґу в контексті початку виборчої кампанії демонстративно поспілкувались під час розширеного засідання колегії Міноборони РФ: переконували всіх, що Росія вже всіх перемогла, ворог розгромлений, «НАТО+Київ не змогли викинути Росію з окупованих територій».

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Шойґу: «На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире. ... С начала СВО потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 7500 орудий, полевой артиллерии. Украиной проведено 9 волн мобилизации, 10 – продолжается».

Путін: «США специально втащили Россию и Европу в конфликт, добились своей цели, но у Москвы не было других вариантов. Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы. Россия не собирается воевать с Европой и НАТО. РФ не могла сдать США «исконно российское» и смотреть, как они «чавкают». ...Только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. Не хотят – не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим. Вот, что все должны понять».

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Тобто, українських бійців вбито чи не більше, ніж їх взагалі було, техніки знищено взагалі в кілька разів (чи й на порядок) більше, ніж Україна мала (і не мала). Ціле НАТО не подужало Росію під орудою мудрого Путіна. В Росії все прекрасно і навіть краще, ніж було до санкцій.

Так, це очевидна (за наявності будь-якого пошуковика новин) брехня і не менш очевидна неадекватність Путіна і оточення. Це не «тепла ванна» – це ізоляція. За всіх недоліків українська влада виглядає не до порівняння більш адекватною і як мінімум прямо контактує з об’єктивною реальністю.

Загалом всі заяви щодо НАТО і Європи скеровані на одне: дати сигнал Заходу, що все буде нормально, якщо не чіпати Росію, згорнути антиросійську політику. Навіть як Україну вдасться зім’яти, далі Росія наступати не буде, країни НАТО атакувати не буде. Ніякої загрози країнам НАТО Путін і Росія не несуть. Просто віддайте Україну, припиніть їй допомагати – і все буде добре.

Але фактично кожна репліка твердить Заходу геть інше: плани Путіна окупувати всю Україну не змінились. Про переговори йдеться тільки задля затягування ситуації і отримання часу на перегрупування, накопичення ресурсів для нового етапу війни.

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Хоча з’явився новий цікавий аспект: Путін тепер пробує всіх переконати, що Росія просто «підбирає шматки вже і так накраяного пирога». Мовляв, кожен з сусідів – Польща, Румунія, Угорщина – вже розписав плани з привласнення свого кавалку розбитої України. Росія просто теж «бере своє», як всі. Такий самий «свій кавалок», просто більший, ніж опиниться в тієї ж Польщі, – але так історично склалось. І українці на цих територіях також вже визначились – що хочуть приєднатись до відповідної країни, отримати нове громадянство, лишаючись на своїх територіях. Тому давайте визнаємо нові геополітичні реалії, розділимо Україну в своєму тісному колі і забудемо про тимчасові непорозуміння.

Це дуже своєрідна позиція. Хоча, звісно, не унікальна в новітній історії. По факту, це пропозиція розділити злочин – щоб він перестав вважатись злочином. Спроба тупо підкупити частину Європи територіями, щоб було знято претензії до Росії.

Нахабно. Але нереалістично. Хоча би тому, що ніхто не хоче мати настільки неадекватного агресивного ядерного маніяка поряд, без буфера у вигляді України. А вимушені сусіди (як країни Балтії і Фінляндія) не хочуть привчати людожера знов до смаку людського м’яса – привчати Росію до можливості проковтнути сусіда. Бо точно знають, що будуть наступними. Знов. Як це вже не раз було в історії існування агресивної Московії.

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Підсумок: це була глянцева передвиборча акція, а не декларація про наміри чи оцінка реальної ситуації. Тому таке...