Нічна дронова атака: на Одещині є влучання

Уночі над Одещиною збито десять ворожих дронів

Дрон влучив в об'єкт інфраструктури на Одещині

У ніч на 2 грудня російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Сили ППО знищили десять «Шахедів», проте є і влучання. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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«На жаль, сталося влучання в об'єкт інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники», – поінформував він.

За даними голови ОВА, жертв і постраждалих немає.

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Нагадаємо, у ніч на 2 грудня російські окупанти атакували Україну одинадцятьма ударними дронами типу Shahed та керованою авіаційною ракетою.

Оборонці з ПвК «Схід» збили ворожу ракету над Дніпровським районом.

За оцінками ЗСУ, Росія могла накопичити до зими близько 900 високоточних ракет.

Триває 647-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. За добу загалом ворог завдав два ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.