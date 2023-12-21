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Данілов анонсував «дуже приємні новини» вже найближчим часом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данілов анонсував «дуже приємні новини» вже найближчим часом
Партнери України активно нарощують виробництво боєприпасів
фото ілюстративне

Україні зіткнулася з нестачею снарядів

Українська промисловість та партнери активно нарощують виробництво боєприпасів. Найближчим часом можна чекати дуже приємних новин з цього приводу. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Ви знаєте, що на сьогодні розгортається виробництво і в країнах-партнерах. Більше того я не можу багато видавати інформації відносно того, що відбувається на території нашої країни. Але дам невеликий спойлер: найближчим часом у нас будуть дуже приємні новини саме з цього приводу», – сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що працюють не тільки підприємства державної форми власності, а і приватні компанії, які максимально розуміють, що найближчі 10-15-20 років світ буде знаходиться в турбулентності і все, що стосується військово-промислового комплексу буде не зайвим на промислових ринках.

Нагадаємо, раніше Reuters опублікував коментар Тарнавського і зазначив, що командувач нібито заявив, що Сили оборони України зіткнулися з нестачею на фронті артилерійських снарядів і згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги.

Прессекретар Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун ж заявив, що Сили оборони не згортають жодних операцій на фронті, а лише переформатують їх під умови нестачі снарядів.

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що дефіцит артилерійських боєприпасів в Україні триватиме. І щоб компенсувати брак снарядів, Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе. 

До слова, у липні 2023 року Rheinmetall уклала нову довготривалу угоду з Бундесвером в артилерійській сфері. Вона передбачає постачання кількох сотень тисяч боєприпасів. Нова рамкова угода розрахована до 2029 року та має потенційний обсяг замовлення близько 1,2 мільярда євро (включаючи ПДВ).

Теги: боєприпаси війна ЗСУ РНБО Олексій Данілов

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