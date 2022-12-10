Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія могла захопити Київ за два дні – полковник Антонищак

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росія могла захопити Київ за два дні – полковник Антонищак
Захоплений Гостомель відкривав шлях на окупацію Києва
фото з відкритих джерел

Полковник наголосив, що взимку 2022-го в Україну увірвалася величезна кількість ворожої бронетехніки і найбільш вишколені та загартовані російські війська

Російська армія, що 24 лютого вторглася в Україну із трьох напрямків, справді могла взяти Київ за два дні, проте цього не трапилося через декілька причин. Про це заявив в ефірі «Говорить Великий Львів» полковник Національної гвардії України, батальйон імені генерала Кульчицького Андрій Антонищак, який брав безпосередню участь у захисті столиці.

Він наголосив, що взимку 2022-го в Україну увірвалася величезна кількість ворожої бронетехніки і найбільш вишколені та загартовані російські війська із Забайкальського, Сибірського та Уральського округів, так звані «бойові буряти».

«Київ справді могли взяти за два дні. Що їм завадило це зробити… Шалена централізація військового керівництва. Оскільки у них був наказ «уже на вже», то, дійшовши до певного пункту, вони не знали, що робити далі. Під час цих пауз їхні колони й знищувалися. Дуже сильно зіграло те, що вони не знали, куди рухаються – не знали географії, карти, локації», – пояснив Андрій Антонищак.

Окрім того, він відзначив подвиг Гостомельської бригади Нацгвардії, яка на той момент складала 150 осіб, адже більшість тоді виїхали на схід і залишилася лише оборона аеродрому. Вранці 24 лютого захисники аеродрому мали справу із 30 гелікоптерами, що спробували висадити від 700 до 1,5 тис. вишколених десантників рязанської дивізії на аеродром.

«Чотири гелікоптери вдалося одразу збити. Два дні аеродром переходив із рук в руки, підійшло підкріплення спецназу. Росіяни передбачали висадку свого десанту, який мав створити плацдарм для 30 вантажних Іл-ів, що в цей час «висіли» над територією Білорусі. Якби вся ця наволоч висадилася в Гостомелі, то шлях на Київ їм би був відкритий», – пригадав ті події Антонищак.

За його словами, росіянам вдалося дійти до кінцевої трамвайної колії, яка веде з Києва до Пущі Водиці – тобто з півночі вороги стояли по кордоні столиці.

Нагадаємо, 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Росії, ворог з повітря атакував Гостомель.

До слова, триває 290-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За повідомленням Генштабу, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках – на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ. Здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад двадцяти населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.

Читайте також: Данілов натякнув, як далеко Україна завдаватиме ударів у відповідь
Теги: росія ЗСУ Київ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент подякував усім друзям України в Європі
Зеленський розповів, коли може закінчитися війна
8 грудня, 08:32
Президент РФ продовжує заявляти, що «все за планом»
Скільки триватиме війна? Путін налякав росіян
7 грудня, 17:49
Столтенберг боїться, що бойові дії в Україні можуть вийти з-під контролю
Війна в Україні може вийти з-під контролю – Столтенберг
9 грудня, 22:05

Новини

Поїздки на таксі у новорічну ніч: киянин зареєстрував цікаву петицію (фото)
Поїздки на таксі у новорічну ніч: киянин зареєстрував цікаву петицію (фото)
Росія могла захопити Київ за два дні – полковник Антонищак
Росія могла захопити Київ за два дні – полковник Антонищак
У київському торговому центрі продавець влаштував стрілянину
У київському торговому центрі продавець влаштував стрілянину
У Києві під час вибуху кіоску постраждали п'ятеро людей (фото)
У Києві під час вибуху кіоску постраждали п'ятеро людей (фото)
У Києві поблизу станції метро «Деміївська» вибухнув кіоск (відео)
У Києві поблизу станції метро «Деміївська» вибухнув кіоск (відео)
До Києва прибула мер Барселони (фото)
До Києва прибула мер Барселони (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Путін вручив «Золоті зірки»: мережа зауважила на знімку потішну деталь
14K
У Криму згоріла казарма з окупантами (відео)
7992
Росіяни не проти війни. Вони проти тимчасових незручностей
7340
Володимир Зеленський запровадив в Україні нове свято
6802
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
6159
В Україні погіршиться погода: оголошено штормове попередження

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Вчора, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
9 грудня, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
9 грудня, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту