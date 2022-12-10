Росія могла захопити Київ за два дні – полковник Антонищак

Полковник наголосив, що взимку 2022-го в Україну увірвалася величезна кількість ворожої бронетехніки і найбільш вишколені та загартовані російські війська

Російська армія, що 24 лютого вторглася в Україну із трьох напрямків, справді могла взяти Київ за два дні, проте цього не трапилося через декілька причин. Про це заявив в ефірі «Говорить Великий Львів» полковник Національної гвардії України, батальйон імені генерала Кульчицького Андрій Антонищак, який брав безпосередню участь у захисті столиці.

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Він наголосив, що взимку 2022-го в Україну увірвалася величезна кількість ворожої бронетехніки і найбільш вишколені та загартовані російські війська із Забайкальського, Сибірського та Уральського округів, так звані «бойові буряти».

«Київ справді могли взяти за два дні. Що їм завадило це зробити… Шалена централізація військового керівництва. Оскільки у них був наказ «уже на вже», то, дійшовши до певного пункту, вони не знали, що робити далі. Під час цих пауз їхні колони й знищувалися. Дуже сильно зіграло те, що вони не знали, куди рухаються – не знали географії, карти, локації», – пояснив Андрій Антонищак.

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Окрім того, він відзначив подвиг Гостомельської бригади Нацгвардії, яка на той момент складала 150 осіб, адже більшість тоді виїхали на схід і залишилася лише оборона аеродрому. Вранці 24 лютого захисники аеродрому мали справу із 30 гелікоптерами, що спробували висадити від 700 до 1,5 тис. вишколених десантників рязанської дивізії на аеродром.

«Чотири гелікоптери вдалося одразу збити. Два дні аеродром переходив із рук в руки, підійшло підкріплення спецназу. Росіяни передбачали висадку свого десанту, який мав створити плацдарм для 30 вантажних Іл-ів, що в цей час «висіли» над територією Білорусі. Якби вся ця наволоч висадилася в Гостомелі, то шлях на Київ їм би був відкритий», – пригадав ті події Антонищак.

За його словами, росіянам вдалося дійти до кінцевої трамвайної колії, яка веде з Києва до Пущі Водиці – тобто з півночі вороги стояли по кордоні столиці.

Нагадаємо, 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Росії, ворог з повітря атакував Гостомель.

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До слова, триває 290-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За повідомленням Генштабу, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках – на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ. Здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад двадцяти населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.