У київському торговому центрі продавець влаштував стрілянину

Продавець тричі вистрілив у підлогу з травматичної зброї у ході з'ясування стосунків з відвідувачем

У Києві в одному з торгових центрів сталася стрілянина. Продавець під час конфлікту з відвідувачем тричі вистрілив у підлогу з травматичної зброї. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.



Як розповіли правоохоронці, до них надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона почула декілька звуків, схожих на постріли в магазині на вулиці Петра Вершигори.

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Після чого на місці інциденту поліцейські з'ясували, що між продавцем та відвідувачем магазину виник раптовий конфлікт, під якого продавець тричі вистрілив у підлогу.

За даними правоохоронців, постраждалих в результаті хуліганських дій немає, а порушника затримали. Йому завадили втекти свідки події та потерпілий, які тримали його до прибуття поліцейських.

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Вказано, що правоохоронці вилучили у зловмисника предмет, схожий на пістолет для відстрілу гумовими кулями, три гільзи та 12 набоїв.

Стрілка ж затримали у порядку ст. 208 ККУ. Ним виявився киянин, 1972 року народження.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ – хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Фігуранту повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідство триває.