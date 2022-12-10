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У київському торговому центрі продавець влаштував стрілянину

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У київському торговому центрі продавець влаштував стрілянину
Столичні правоохоронці затримали чоловіка за стрілянину у торговому центрі
фото: Нацполіція

Продавець тричі вистрілив у підлогу з травматичної зброї у ході з'ясування стосунків з відвідувачем

У Києві в одному з торгових центрів сталася стрілянина. Продавець під час конфлікту з відвідувачем тричі вистрілив у підлогу з травматичної зброї. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповіли правоохоронці, до них надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона почула декілька звуків, схожих на постріли в магазині на вулиці Петра Вершигори.

Після чого на місці інциденту поліцейські з'ясували, що між продавцем та відвідувачем магазину виник раптовий конфлікт, під якого продавець тричі вистрілив у підлогу.

За даними правоохоронців, постраждалих в результаті хуліганських дій немає, а порушника затримали. Йому завадили втекти свідки події та потерпілий, які тримали його до прибуття поліцейських.

Вказано, що правоохоронці вилучили у зловмисника предмет, схожий на пістолет для відстрілу гумовими кулями, три гільзи та 12 набоїв.

Стрілка ж затримали у порядку ст. 208 ККУ. Ним виявився киянин, 1972 року народження.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ – хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Фігуранту повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідство триває.

Теги: стрілянина слідство пістолет конфлікт

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