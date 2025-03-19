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У Боярській громаді заплановано відключення світла: адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Боярській громаді заплановано відключення світла: адреси
Під час проведення ремонтних робіт можливе відключення електроенергії
фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі

Ремонтні роботи на території громади триватимуть до 19:00 

Приватне акціонерне товариство  «ДТЕК Київські регіональні електромережі» планує провести ремонтні роботи в мережах населених пунктів Боярської громади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал Боярської громади.

Згідно з оприлюдненою інформацією, під час проведення ремонтних робіт можливе відключення електроенергії у таких населених пунктах:

19.03.2025 з 09:00 до 19:00

  • Боярка: Незалежності, Білогородська, Дмитра Годзенка, Лінія 1-4, Лінія 6-7, Лінія 9-19, Лінія 21, Лінія 25 , Лінія 27-31, Лінія 38, Локомотивна, Магістральна, Самійленка, Семиренка, СТ «Більшовик 2»,  СТ «Вугільник», СТ «Садівник», СТ «Світанок» 

19.03.2025 з 09:00 до 18:00

  • Нове: Богуна, Боярська, Боярський пров., Вишневий пров., Героїв України, Добровольців, Європейська, Єдності, Залізнична, І.Миколайчука, Івана Мазепи, Квітнева, Кочергіна, Лобановського, Польова, Правика, Сагайдачного, Садова, Садовий пров., Тополиний пров.,Чорновола
  • Боярка: 1 Піщана, 2 Піщана, Агрономічна, Азовська, Амбулаторна, Артилерійська, Базарний, Богданівська, Васильківська, Васильківський пров., Весняна, Витвистий Тупик, Вишнева, Вокзальна, Вокзальний пров., Волинський пров., Лісової пісні, Деснянська, Донбасівський пров., Загородня, Замковий пров., Зелена, Зелений пров., Зелений Тупик, Іванівський Тупик, Київська, Київський пров., Кібенка, Князя Острозького, Козацький пров., Криворізький пров., Криворізький Тупик, Кримський пров., Леоніда Глібова, Лисенка, Лікарняна, Лікарняний пров., Лісна, Лісний пров., Лугова, М.Пимоненка, Микити Кожум'яки, Миколи Горденіна, Михайла Грушевського, Набережна, Набережний Тупик, Ніни Харчук, Нова, Новобогданівська, О. Ткаченко пров., О.Богомазова, Озерна, Пана Коцького, Паркова, Парковий пров., Польова, Притвірський пров., Прорізна, С. Шамрая, Садова, Січових Стрільців, Старий пров., Східна, Тарасівська, Фестивальна, Франка, Харківський пров., Хрещатик, Шевченка, Ягідна, Ясна.

Нагадаємо, Україні прогнозували холодну та темну зиму – тривалі блекаути до 18 годин на добу, колапс енергосистеми, нестачу тепла та електрики навіть для критично важливих об'єктів. Однак найгірші сценарії так і не стали реальністю. «Главком» у перший день весни пригадав, до чого готували українців мережеві експерти, і не лише вони... 

Теги: Київщина ДТЕК відключення відключення світла

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