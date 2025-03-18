Масштабне браконьєрство: на Київщині чоловік наловив риби і раків на 900 тис. грн (фото)

За попередніми оцінками, сума збитків, завданих державі, становить понад 894 тис. грн

У селі Матюші, що неподалік Білої Церкви, поліція затримала 43-річного чоловіка за незаконний вилов біоресурсів. Під час перевірки автомобіля ВАЗ правоохоронці виявили сітки та значну кількість виловленої риби й раків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що на місце події прибули співробітники слідчо-оперативної групи та рибоохоронного патруля. Під час огляду було вилучено 117 рибин та 190 раків. За попередніми оцінками, сума збитків, завданих державі, становить понад 894 тис. грн.

За попередніми оцінками, сума збитків, завданих державі, становить понад 894 тис. грн фото: Національна поліція України/Facebook

Під час огляду у рибалки було вилучено 117 рибин та 190 раків фото: Національна поліція України/Facebook

Дізнавачі Білоцерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог природоохоронного законодавства.

Нагадаємо, інспектори Київського рибоохоронного патруля на Київському водосховищі в районі села Петрівці Вишгородського району Київської області під час проведення рибоохоронного рейду виявили порушення Правил любительського рибальства. Як повідомляється, громадянин здійснював вилов риби дозволеними знаряддями лову, проте під час перевірки було виявлено перевищення добової норми лову, а саме: судак звичайний – 50 шт. загальною вагою 12 кг. Своїми діями громадянин завдав збитки рибному господарству України на суму 179 350 грн.

До слова, в Україні і, зокрема, на Київщині із 15 лютого, відповідно до Правил любительського рибальства, у всіх рибогосподарських водних об'єктах встановлкна заборона на вилов щуки на період нересту. Обмеження діятимуть до 31 березня. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Столичного округу. Як зазначають в екологічній інспекції, з 15 лютого до 31 березня діятиме посилений контроль: інспектори перевірятимуть улов рибалок і законність продажу біоресурсів.