Американська компанія Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків – ЗМІ

Офіційне обґрунтування зникнення доступу, що отримали користувачі від адміністрації Maxar, це «за адміністративним запитом»

Компанія є однією з головних постачальників комерційних супутникових знімків для українських користувачів

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на медіа «Мілітарний», якому це підтвердили декілька користувачів комерційного сервісу.

Офіційне обґрунтування зникнення доступу, що отримали користувачі від адміністрації Maxar, це «за адміністративним запитом».

«Фактично ж відключення стало наслідком заборони уряду Сполучених Штатів на надання Україні розвідувальних даних. Тобто адміністрація президента Дональда Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України», – йдеться у повідомленні.

Це стосується як урядових користувачів, так і приватних.

Ця американська аерокосмічна компанія є однією з головних постачальників комерційних супутникових знімків для українських користувачів про пересування російських військ, а також результати ураження важливих об’єктів, як на тимчасово окупованій території, так і в самій Росії.

Також супутникові знімки Maxar неодноразово використовували світові ЗМІ для ілюстрації та аналізу перебігу бойових дій між Україною та Росією.

Нагадаємо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Та заява, яку широко поширювали в іноземних медіа, не знаходила підтвердження у всіх європейських лідерів. Наприклад, глава польського уряду Дональд Туск підтвердив, що інформація про призупинення військової допомоги США для України правдива, а робота хабу з надання військової допомоги Україні зупинилася.

Водночас на пресконференції прем'єр-міністр України Денис Шмигальзаявив, що не має інформації про зупинення військової допомоги з боку США.

Вже ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити.

Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.