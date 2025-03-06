Київ облаштовує безпечні «апартаменти» для лелек (фото)
Загалом у Києві вже 15 безпечних гнізд для лелек
Щовесни після довгої подорожі у теплі краї до України повертаються лелеки, однак гнізда цих птахів часто розташовуються на електроопорах. Це несе загрозу як для них, так і для безперебійного постачання електроенергії. Щоб захистити лелек і зберегти світло для місцевих мешканців, столичні енергетики встановлюють захисні платформи для гнізд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на компанію «ДТЕК Київські електромережі».
Столичні енергетики повідомили, що першу в цьому році платформу для пернатих змонтовано в Бортничах, Дарницький район. Це спеціальна захисна конструкція, яка допомагає птахам безпечно облаштувати своє гніздо вище рівня проводів.
«Продовжуємо нашу важливу місію – укріплювати гнізда, щоб птахи були в безпеці, а місцеві жителі – зі світлом», – зазначають енергетики.
Повідомляється, що до кінця року заплановано встановити ще чотири такі платформи. Загалом у Києві вже 15 безпечних гнізд для лелек.
Нагадаємо, у Києві офіційно розпочалася метеорологічна весна. Цьогорічна зима тривала всього 24 дні, це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень. Зима цього року виявилась найкоротшою у столиці за час проведення спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала.
Раніше «Главком» писав, що середньомісячна температура повітря у Києві за календарну зиму 2024-2025 склала -0,5°С, що вище кліматичної норми на 2,0°С. За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, за зиму у столиці було зареєстровано 11 температурних рекордів у бік перевищення попередніх історичних значень, всі вони відмічені у січні. Найбільш холодним днем зими було 13 лютого, коли температура опустилась до -12,3 ºС, а найтеплішим – 30 січня, коли температура повітря підвищилась до +11,6 ºС.
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