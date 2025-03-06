Київ облаштовує безпечні «апартаменти» для лелек (фото)

До кінця року заплановано встановити ще чотири захисні платформи для лелечиних гнізд

Загалом у Києві вже 15 безпечних гнізд для лелек

Щовесни після довгої подорожі у теплі краї до України повертаються лелеки, однак гнізда цих птахів часто розташовуються на електроопорах. Це несе загрозу як для них, так і для безперебійного постачання електроенергії. Щоб захистити лелек і зберегти світло для місцевих мешканців, столичні енергетики встановлюють захисні платформи для гнізд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на компанію «ДТЕК Київські електромережі».

Захисна конструкція, яка допомагає птахам безпечно облаштувати своє гніздо вище рівня проводів фото: компанія «ДТЕК Київські електромережі»/Facebook

Столичні енергетики повідомили, що першу в цьому році платформу для пернатих змонтовано в Бортничах, Дарницький район. Це спеціальна захисна конструкція, яка допомагає птахам безпечно облаштувати своє гніздо вище рівня проводів.

Першу в цьому році платформу для пернатих змонтовано в Бортничах

«Продовжуємо нашу важливу місію – укріплювати гнізда, щоб птахи були в безпеці, а місцеві жителі – зі світлом», – зазначають енергетики.

Повідомляється, що до кінця року заплановано встановити ще чотири такі платформи. Загалом у Києві вже 15 безпечних гнізд для лелек.

Нагадаємо, у Києві офіційно розпочалася метеорологічна весна. Цьогорічна зима тривала всього 24 дні, це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень. Зима цього року виявилась найкоротшою у столиці за час проведення спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала.

Раніше «Главком» писав, що середньомісячна температура повітря у Києві за календарну зиму 2024-2025 склала -0,5°С, що вище кліматичної норми на 2,0°С. За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, за зиму у столиці було зареєстровано 11 температурних рекордів у бік перевищення попередніх історичних значень, всі вони відмічені у січні. Найбільш холодним днем зими було 13 лютого, коли температура опустилась до -12,3 ºС, а найтеплішим – 30 січня, коли температура повітря підвищилась до +11,6 ºС.