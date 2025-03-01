Зима, яку ми пережили. Згадуємо найгірші прогнози і дякуємо енергетикам

ООН стверджувала, що в Україні дефіцит електроенергії може призвести до відключень світла тривалістю 18 годин на добу

Українцям прогнозували, що вони сидітимуть без світла 20 годин на добу

Україні прогнозували холодну та темну зиму – тривалі блекаути до 18 годин на добу, колапс енергосистеми, нестачу тепла та електрики навіть для критично важливих об'єктів. Однак найгірші сценарії так і не стали реальністю. «Главком» у перший день весни пригадує, до чого готували українців мережеві експерти, і не лише вони...

«Українці сидітимуть без світла до 18 годин на добу»

Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ) прогнозувала, що взимку українці сидітимуть без світла від чотирьох до 18 години на добу.

Тоді стверджувалося, що за даними українських енергетиків, населення чекає важка зима з дефіцитом в енергосистемі на рівні понад 30% через нестачу від трьох до шести гігаватів електроенергії у години пік.

Доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини, вересень 2024 року скріншот

«Є розумні підстави вважати, що численні аспекти військової кампанії щодо пошкодження чи знищення цивільної інфраструктури України з виробництва та передачі електроенергії та тепла порушують основоположні принципи міжнародного гуманітарного права», – зауважували експерти.

Крім того, керівник програми «Енергетика» Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв’ю «Главреду» 25 вересня 2024 року прогнозував, що за умов сильних морозів, особливо при температурах нижче -10°C, тривалість відключень може сягати 10 годин на добу.

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Також 19 вересня 2024 року, на «Уніан» вийшла стаття, в якій голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив про те, що світла може не бути по 18 годин на добу.

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Цікаво, що в день публікування статті, 19 вересня, Попенко іронізував щодо теми відключень світла на 18 годин.

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«Україну чекає темна та холодна зима»

У період підготовки до зими 2024-2025 років в Україні лунали численні попередження про можливі тривалі відключення електроенергії та складнощі з опаленням через російські обстріли критичної інфраструктури. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у своєму звіті у вересні 2024 року заявляло про загрозу «серйозних перебоїв» з електроенергією.

«Енергосистема України витримала останні дві зими завдяки стійкості, сміливості та винахідливості її людей, і сильній солідарності з боку її міжнародних партнерів, – казав виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол. – Але ця зима буде, безумовно, найсуворішим випробуванням».

Крім того, у вересні 2024 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попереджав про можливість надзвичайно важкої зими через потенційні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

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«Люди будуть гинути у своїх домівках»

Politico з посиланням на думку енергоекспертів прогнозувало, що Україна може зіткнутися з відключеннями електроенергії до 20 годин на добу за умови холодної зими та нових масованих російських атак по атомних станціях.

Так, керівник Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики Олександр Харченко заявляв, що за умов сильного похолодання та нових російських ударів по атомній системі електропостачання Україна може зіткнутися з відключеннями світла до 20 годин на добу.

Прогноз Politico про відключення електроенергії до 20 годин на добу скріншот

Politico зазначало, що це означає «відсутність тепла в домівках, зупинку критично важливих для війни заводів і як наслідок – виїзд українців за кордон у пошуках прихистку».

«Ми очікуємо дуже сувору зиму. Люди будуть гинути у своїх домівках, тому що Росія руйнує енергетичну інфраструктуру», – казав один високопосадовець зі США на умовах анонімності.

«Зима цього разу буде набагато складнішою, ніж попередні»

Ситуацію нагнітали і ворожі пропагандистські ЗМІ. Вони прогнозували, що зима 2024-2025 років стане набагато складнішою для України, ніж попередні. Про це, наприклад, розповідав експерт руху «Другая Украина», створеного кумом Путіна Медведчуком, Олександр Дудчак.

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Ше одне пропагандистське видання сіяло паніку, заявляючи, що Україну чекає найскладніша зима. Оглядачка Правди.ру писала: «Україну чекає надзвичайно важка зима. Міста перетворяться на темні плями, де жити буде неможливо. На цьому тлі всі грабують, ніби це їхній останній день».

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Найгірший сценарій на зиму від «Укренерго»

У той же час фахівці української енергетики були більш зваженіші у своїх оцінках загроз. В. о. голови «Укренерго» Олексій Брехт прогнозував, що навіть за умов найгіршого сценарію відключення світла цієї зими не перевищуватимуть вісім годин на добу.

«За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до восьми годин», – запевняв очільник «Укренерго».

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Однак найгірші прогнози не справдилися. Попри складнощі, енергосистема України змогла витримати зимовий період. Відключення електроенергії справді мали місце, особливо в пікові години споживання та під час атак на критичну інфраструктуру, проте їхня тривалість у більшості регіонів була значно меншою, ніж очікувалося.

Водночас зима не була холодною – січень 2025 року в Україні відзначився аномально високими температурами: подекуди стовпчики термометрів сягали +14…+18°C, а ґрунт прогрівався до +4°C. До того ж місяць був аномально сухим.

До слова, Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, заявив, що ризики відключень для населення залишаються високими, і одним із ключових факторів, що погіршують ситуацію, є діючі прайс-кепи. Вони суттєво обмежують можливості імпорту електроенергії та ставлять під загрозу стабільність енергосистеми країни.