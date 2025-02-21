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Нова диверсія у Балтійському морі: Швеція зафіксувала розрив кабелю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Нова диверсія у Балтійському морі: Швеція зафіксувала розрив кабелю
Компанія Cinia підтвердила, що виявила «незначні пошкодження» кабелю, який проходить між Фінляндією та Німеччиною
Фото: SVT Graphics

У Балтійському морі пошкоджено кабель, що з'єднує Фінляндію та Німеччину

У Балтійському морі біля берегів острова Готланд зазнав ушкодження підводний кабель. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на SVT

SVT з посиланням на дані берегової охорони пише, що кабель розташований у шведській економічній зоні та поєднує Фінляндію та Німеччину.

«Передбачуваний розрив кабелю стався у шведській економічній зоні біля берегів острова Готланд: це кабель, прокладений між Фінляндією та Німеччиною», – йдеться у повідомленні.

Компанія Cinia, яка володіє кабелем, що проходить між Німеччиною та Фінляндією, підтверджує незначне пошкодження кабелю. За даними компанії, пошкодження не вплинуть на зв'язок. За даними компанії, це вже третє за короткий час пошкодження одного і того ж кабелю. У листопаді та грудні кабель був повністю відключений.

«Попереднє розслідування за фактом диверсії було розпочато для того, щоб поліція мала доступ до засобів, необхідних для з’ясування того, що сталося. Ми співпрацюємо з відповідними органами», – повідомив Матіас Рутегорд, пресекретар шедської поліції.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у своєму акаунті Х написав, що прокуратура Швеції та берегова охорона вже ведуть попереднє розслідування. На місце події направили службовий корабель.

Наприкінці грудня минулого року електромережна компанія Fingrid повідомила про відключення лінії електропередачі EstLink 2 між Фінляндією та Естонією. Фінляндія підозрює, що кабель EstLink 2  пошкодило якорем судно Eagle S під прапором Островів Кука.

Пізніше у Фінській затоці знайшли якір танкера Eagle S, підозрюваного в пошкодженні підводного електрокабелю. 

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Теги: Швеція відключення охорона поліція розслідування корабель Фінляндія міністр Німеччина прокуратура Балтійське море

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