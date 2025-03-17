Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака дронів на Київщину: пошкоджено п'ятиповерхівку у Білоцерківському районі

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Атака дронів на Київщину: пошкоджено п'ятиповерхівку у Білоцерківському районі
У Києві та області вночі працювали сили ППО
фото з відкритих джерел

Повітряна тривога вночі тривала протягом 2 годин 28 хвилин

Сили протиповітряної оборони у ніч проти 17 березня знищили на підступах до Києва 25 російських безпілотників, у Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та Київську обласну військову адміністрацію.

«Повітряна тривога вночі лунала протягом 2 годин 28 хвилин – з 00:29 до 02:58. На підступах до столиці було зафіксовано 37 ворожих БПЛА. 25 з них знищено засобами ППО, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір», – зазначили у КМВА.

Поліція фіксує наслідки дронової атаки у Білоцерківському районі
Поліція фіксує наслідки дронової атаки у Білоцерківському районі
фото: поліція Київщини

Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, у регіоні працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Поліція Київщини фіксує наслідки атаки ворога у області
Поліція Київщини фіксує наслідки атаки ворога у області
фото: поліція Київщини

За інформацією Київської обласної військової адміністрації, постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

«В Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено скління в квартирі та під’їзді п’ятиповерхового житлового будинку. Ліквідована пожежа травяного настилу на площі 0,5 га», – йдеться у повідомленні.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки 

Нагадаємо, Україна успішно випробувала і застосувала ракету «Довгий Нептун» із дальністю в тисячу кілометрів. Попередньо, нею був уражений нафтопереробний завод у Туапсе. Успішне застосування «Довгого Нептуна», про яке згадував Зеленський, імовірно, було 14 березня по нафтопереробному заводі в Туапсе, Росія, приблизно за 480 км від лінії фронту в Україні.

Раніше повідомлялося, що впродовж ночі та ранку 16 березня російська армія обстрілювала прикордоння та населені пункти Сумської області

Читайте також:

Теги: пожежа населення ворог Київщина дрон обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В «Укренерго» заявили, що першочергово – відключаються промислові споживачі та бізнес
Аварійні відключення світла скасовано в Україні (оновлено)
17 лютого, 12:43
У Київській області є руйнування та постраждала
Ворожа атака дронами та заява Трампа щодо РФ: головне за ніч
25 лютого, 06:50
Обстріл Харкова 28 лютого 2022 року
Правоохоронці ідентифікували причетних до обстрілу Харкова у лютому 2022-го
27 лютого, 12:16
Тетяна Кулик і Павло Іванчов
На Київщині дрон влучив у дім хірурга і журналістки. Загибель жінки вже підтвердили колеги
26 лютого, 13:41
Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі міста
Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг: є жертви та поранені (оновлено)
6 березня, 01:42
В Одесі спалахнули масштабні пожежі через масований обстріл РФ (фото)
В Одесі спалахнули масштабні пожежі через масований обстріл РФ (фото)
8 березня, 02:07
Кількість дронів, які постачаються у підрозділи Збройних сил України, суттєво зросла
Міноборони розкрило, скільки FPV-дронів планує придбати цьогоріч
10 березня, 10:39
Ворог вдарив по Запоріжжю: виникла масштабна пожежа (фото)
Ворог вдарив по Запоріжжю: виникла масштабна пожежа (фото)
8 березня, 07:54
Ворог атакував Київщину дронами
Шахеди атакували Київщину: виникли масштабні пожежі (фото)
12 березня, 06:54

Новини

У Вишневому сталася аварія з перекиданням маршрутки (відео)
У Вишневому сталася аварія з перекиданням маршрутки (відео)
Під Києвом будується гігантський аквапарк: яким буде та коли почне працювати (фото)
Під Києвом будується гігантський аквапарк: яким буде та коли почне працювати (фото)
Атака дронів на Київщину: пошкоджено п'ятиповерхівку у Білоцерківському районі
Атака дронів на Київщину: пошкоджено п'ятиповерхівку у Білоцерківському районі
Новий глава КМВА обіцяє скасувати нові тарифи на утримання будинків у столиці
Новий глава КМВА обіцяє скасувати нові тарифи на утримання будинків у столиці
Куди сходити у Києві протягом 17-23 березня: перелік культурних подій
Куди сходити у Києві протягом 17-23 березня: перелік культурних подій
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
342K
Результати аналізу ДНК Путіна. Український телеканал анонсував сенсаційне розслідування
284K
Українська співачка купила 100 автівок для ЗСУ
187K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 березня: ситуація на фронті
104K
Українська співачка вийшла заміж за російського шоумена-путініста
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 березня 2025
31K
Таємні хвороби Путіних. Журналісти отримали результати аналізів родичів диктатора

Новини

17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
15 березня, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 березня, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
14 березня, 20:46

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua