Атака дронів на Київщину: пошкоджено п'ятиповерхівку у Білоцерківському районі

Повітряна тривога вночі тривала протягом 2 годин 28 хвилин

Сили протиповітряної оборони у ніч проти 17 березня знищили на підступах до Києва 25 російських безпілотників, у Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та Київську обласну військову адміністрацію.

«Повітряна тривога вночі лунала протягом 2 годин 28 хвилин – з 00:29 до 02:58. На підступах до столиці було зафіксовано 37 ворожих БПЛА. 25 з них знищено засобами ППО, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір», – зазначили у КМВА.

Поліція фіксує наслідки дронової атаки у Білоцерківському районі фото: поліція Київщини

Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, у регіоні працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Поліція Київщини фіксує наслідки атаки ворога у області фото: поліція Київщини

За інформацією Київської обласної військової адміністрації, постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

«В Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено скління в квартирі та під’їзді п’ятиповерхового житлового будинку. Ліквідована пожежа травяного настилу на площі 0,5 га», – йдеться у повідомленні.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки

Нагадаємо, Україна успішно випробувала і застосувала ракету «Довгий Нептун» із дальністю в тисячу кілометрів. Попередньо, нею був уражений нафтопереробний завод у Туапсе. Успішне застосування «Довгого Нептуна», про яке згадував Зеленський, імовірно, було 14 березня по нафтопереробному заводі в Туапсе, Росія, приблизно за 480 км від лінії фронту в Україні.

Раніше повідомлялося, що впродовж ночі та ранку 16 березня російська армія обстрілювала прикордоння та населені пункти Сумської області.