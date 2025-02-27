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Нічна атака дронів на Київщині: пошкоджено елеватор, склади та приватні будинки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Нічна атака дронів на Київщині: пошкоджено елеватор, склади та приватні будинки
На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області
фото: Національна поліція України/Facebook

У Бориспільському районі пошкоджено елеватор, складські приміщення та промислове підприємство

Сьогодні, 27 лютого, окупанти, завдавши чергового удару безпілотниками по Київській області, пошкодили елеватор, складські приміщення та приватні будинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київської області

Так, станом на 8:50 в Бориспільському районі пошкоджено елеватор, складські приміщення та два автомобілі. Також сталася пожежа на промисловому підприємстві, яку ліквідували вогнеборці.

«У Броварському районі пошкоджено два приватних будинки та паркан. Інформація про постраждалих наразі відсутня», – повідомила поліція.

Експерти документують наслідки атаки
Експерти документують наслідки атаки
фото: Національна поліція України/Facebook
У приватних будинках повилітали шибки
У приватних будинках повилітали шибки
фото: Національна поліція України/Facebook

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області, які документують наслідки атаки. 

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого в одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об’єкті. На місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки. Загиблих і потерпілих не виявлено.

Як повідомляв «Главком», ворожа атака в ніч на 26 лютого спричинила на Київщині пожежі, руйнування та жертви. Зокрема, у Крюківщині уламки безпілотника спричинили пожежу в приватному будинку площею 200 кв.м. Це була оселя завідувача кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора Павла Іванчова, та журналістки Тетяни Кулик. Смерть жінки вже підтвердили її колеги. Інше тіло, виявлене у будинку, відправлено на судово-медичну експертизу для підтвердження особи. 

Теги: обстріл Київщина поліція дрон

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