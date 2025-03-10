Нічна атака дронів: у двох районах Київщини пошкоджено приватні будинки

За даними обласної військової адміністрації, сили ППО знищили кілька ворожих повітряних цілей

Наслідки атаки зафіксовано у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах

Російські окупанти в ніч проти 10 березня атакували Київську область безпілотниками. Через падіння уламків БпЛА пошкоджено будинки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

За даними обласної військової адміністрації, сили ППО знищили кілька ворожих повітряних цілей. Постраждалих серед мирного населення немає, об’єкти критичної інфраструктури не зазнали ушкоджень.

Повідомляється, що наслідки атаки зафіксовано у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах. В Обухівському районі пошкоджено дах житлового будинку та сталося загоряння сухостою, його швидко ліквідували.

У Бучанському районі також постраждав дах приватного будинку, а у Фастівському районі ліквідовано загорання трав'яного настилу.

Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки обстрілу, зазначили у обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, у ніч проти 10 березня російські терористи атакували Полтавщину. Внаслідок падіння БпЛА у Полтавському районі пошкоджені три житлові будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. Також пошкоджена побутова лінія електропередач.

До слова, протягом цього тижня Росія здійснила проти України сотні атак різними видами зброї. Окупанти запустили близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів.