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    У Борисполі поліція викрила 36 підпільних гральних закладів (фото, відео)

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    Приміщення гральних закладів фігуранти облаштували з використанням методів психологічного впливу - У Борисполі поліція викрила 36 підпільних гральних закладів (фото, відео)
    Приміщення гральних закладів фігуранти облаштували з використанням методів психологічного впливу
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці повідомили про підозру пятьом організаторам грального бізнесу

    Правоохоронці Київщини припинили діяльність 36 гральних закладів, яку створила організована група осіб у місті Бориспіль. Фігуранти орендували приміщення, які облаштували для здійснення азартних ігор та видачі виграшів учасникам. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Приміщення фігуранти облаштували з використанням методів психологічного впливу, а саме відповідних кольорів інтер’єру, музики, місця для паління та сервісу з надання алкогольних та безалкогольних напоїв, а також необхідною комп’ютерною технікою.

    Встановлено, що організатором грального бізнесу був 38-річний чоловік, який діяв разом із чотирма іншими особами віком від 20 до 36 років.

    Діяли заклади у закритому режимі з дотриманням суворої конспірації, доступ до ігор могли отримати лише перевірені «клієнти» за попередньою домовленістю з адміністратором.

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    У Борисполі поліція викрила 36 підпільних гральних закладів (фото, відео)
    У Борисполі поліція викрила 36 підпільних гральних закладів (фото, відео)
    У Борисполі поліція викрила 36 підпільних гральних закладів (фото, відео)
    У Борисполі поліція викрила 36 підпільних гральних закладів (фото, відео)
    У Борисполі поліція викрила 36 підпільних гральних закладів (фото, відео)

    Правоохоронці провели низку обшуків у приміщеннях ігрових залів та за місцем проживання фігурантів, де вилучили в якості речових доказів комп'ютерне обладнання та документи, що підтверджують факт незаконного заняття гральним бізнесом.

    Наразі слідчі за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури повідомили про підозру учасникам угруповання за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, вчинена групою осіб). Санкція статті передбачає штраф від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

    Крім того, правоохоронці відкрили понад 40 кримінальних проваджень за фактами зайняття гральним бізнесом, у межах яких провели понад півсотні обшуків, вилучили 458 одиниць ігрового обладнання та комп’ютерної техніки, готівкові кошти.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина гральний бізнес
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