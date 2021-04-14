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    Ліцензія на азартні ігри. Регулятор пояснив, хто та скільки сплачує за дозвіл

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    За проведення азартних ігор у залах гральних автоматів потрібно заплатити 9 млн грн на рік&nbsp; - Ліцензія на азартні ігри. Регулятор пояснив, хто та скільки сплачує за дозвіл
    За проведення азартних ігор у залах гральних автоматів потрібно заплатити 9 млн грн на рік 
    Фото: Pixabay

    Найдорожче вартуватиме ліцензія на проведення азартних ігор в казино Києва – 72 млн грн на рік

    Ліцензії на організацію та проведення азартних ігор видаються на п’ять років, плата залежить від виду діяльності – у Комісії з гральних ігор розповіли, скільки саме за них сплачують. Про це йдеться у публікації Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей на Facebook.

    За умови прийняття КРАІЛ рішення видати ліцензію, організатор зобов'язаний сплатити за неї впродовж 10 днів з моменту отримання повідомлення.

    Розмір плати за ліцензію складається з визначеної кількості мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії. У 2021 році одна мінімальна заробітна плата становить 6 тисяч гривень.

    Найдорожче вартуватиме ліцензія на проведення азартних ігор в казино Києва – 72 млн грн на рік.

    36 млн грн коштує ліцензія на азартні ігри в казино в інших містах. Ліцензія на букмекерську діяльність в пунктах та інтернеті – 108 млн грн на рік. За проведення азартних ігор у залах гральних автоматів потрібно заплатити 9 млн грн, за азартні ігри в онлайн-казино – 23 млн грн.

    Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор видаються строком на 5 років. Відтак, за рік сплачується п’ята частина повної вартості.

    Водночас, додають у КРАІЛ, до введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу, за букмекерську діяльність, онлайн-казино та гральні автомати щорічна рівна частина сплачується у потрійному розмірі.

    Раніше «Главком» писав, що керівництво Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей невдовзі після призначення роздало собі 1,2 млн грн у вигляді премій, допомоги і стимулюючих виплат – на п’ятьох.

    Нагадаємо, першу в Україні ліцензію на букмекерську діяльність отримала Parimatch.

    На початку лютого стало відомо, хто отримав першу ліцензію на онлайн-казино.

    Уряд має намір створити спецфонд для підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки, який поповнюватиметься коштами від плати за ліцензії на гральний бізнес. У держбюджеті-2021 заплановано від плати за ліцензії за азартні ігри отримати 7,4 млрд грн, які повністю підуть до спецфонду.

    Теги: мінімальна заробітна плата гроші бізнес ліцензія розкіш фінанси гральний бізнес онлайн-казино азартні ігри
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