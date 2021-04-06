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    Зал з гральними автоматами виявили поліцейські у Вишгороді

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    Поліцейськими вилучено 34 комп&rsquo;ютерних процесори та 33 монітори - Зал з гральними автоматами виявили поліцейські у Вишгороді
    Поліцейськими вилучено 34 комп’ютерних процесори та 33 монітори
    Фото: Національна поліція

    На незаконний бізнес правоохоронцям вказали небайдужі громадянин

    Діяльність залу з ігровими автоматами припинили правоохоронці у Вишгороді. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Київської області.

    За фактом діяльності грального закладу порушено кримінальну справу. Фото: національна поліція
    За фактом діяльності грального закладу порушено кримінальну справу. Фото: національна поліція

    Зокрема зазначається, що до районного управління поліції надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що у місті Вишгород працюють заклади з гральними автоматами.

    «Прибувши за вказаними адресами, поліцейські вилучили у якості речових доказів 34 комп’ютерних процесори, 33 монітори, які у подальшому будуть направлені на проведення відповідних експертиз», – говориться у повідомленні.

    За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 203-2 (Займання гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Раніше повідомлялось, що з початку березня цього року Служба безпеки України спільно з Комісією по ліцензуванню азартних ігор та лотерей заблокувала діяльність понад 30 гральних закладів та двох казино. Встановлено, що частина нелегально отриманих коштів спрямовувалась на фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

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    Теги: бізнес Київщина фінансування гральний бізнес поліція
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