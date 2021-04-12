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    На Київщині правоохоронці накрили мережу підпільних гральних закладів (фото)

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    Нелегальні гральні заклади працювали в Ірпені та Немішаєві - На Київщині правоохоронці накрили мережу підпільних гральних закладів (фото)
    Нелегальні гральні заклади працювали в Ірпені та Немішаєві
    Фото: Київська обласна прокуратура

    Правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання з правом доступу до «онлайн казино»

    Правоохоронці за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури припинили діяльність чотирьох нелегальних гральних закладів, які працювали на території м. Ірпінь та смт Немішаєве, незважаючи на правові заборони. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    Під час обшуків правоохоронцями вилучено комп’ютерне обладнання з правом доступу до «онлайн казино», чорнові записи та інші докази протиправної діяльності гральних закладів.

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії, встановлюються особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

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    На Київщині правоохоронці накрили мережу підпільних гральних закладів (фото)
    На Київщині правоохоронці накрили мережу підпільних гральних закладів (фото)
    На Київщині правоохоронці накрили мережу підпільних гральних закладів (фото)
    На Київщині правоохоронці накрили мережу підпільних гральних закладів (фото)
    На Київщині правоохоронці накрили мережу підпільних гральних закладів (фото)
    На Київщині правоохоронці накрили мережу підпільних гральних закладів (фото)
    На Київщині правоохоронці накрили мережу підпільних гральних закладів (фото)
    На Київщині правоохоронці накрили мережу підпільних гральних закладів (фото)

    Досудове слідство триває.

    Як повідомлялося, з початку березня цього року Служба безпеки України спільно з Комісією по ліцензуванню азартних ігор та лотерей заблокувала діяльність понад 30 гральних закладів та двох казино. Встановлено, що частина нелегально отриманих коштів спрямовувалась на фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР»

    Теги: прокуратура кримінал Київщина Ірпінь гральний бізнес
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