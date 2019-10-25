У Лисичанську 30 тисяч людей залишилися без води



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У Лисичанську знову проблеми з водопостачанням Фото: КП Вода Донбасу

Після відновлення водопостачання в Лисичанську сталися пориви труб відразу в декількох місцях

У місті Лисичанськ 30 тисяч людей залишилися без води у зв'язку з поривами на мережах водопостачання ЛКСП Лисичанськводоканал.

Про це повідомляється на сайті місцевої міськради.

Зазначається, що напередодні після подачі електричної енергії на об'єкти водоканалу та відновлення водопостачання, відбулися пориви труб діаметром 600 мм на вул. Московській, діаметром 300 мм на вул. Постишева, діаметром 600 мм на вул. Генерала Потапенка, діаметром 600 мм на вул. Незалежності.

Без водопостачання і водовідведення залишаються школи, дитсадки, закрите пологове відділення ЦМЛ ім. Титова, школи і дитячі сади.

«Брак питної і технічної води може призвести до порушення санітарних норм і епідеміологічної небезпеки», - йдеться в повідомленні.