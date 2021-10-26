У «Борисполі» виявляють «пачками» осіб із фальшивими Covid-сертифікатами

В аеропорту прикордонники перевіряють чинність сертифікатів про вакцинацію

За день поліція відкрила вісім кримінальних проваджень щодо підробки документів про вакцинацію

25 жовтня в міжнародному аеропорту «Бориспіль» у восьми осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Минулого тижня Міністерство внутрішніх справ повідомляло про 800 відкритих кримінальних справ за фактом підробки covid-сертифікатів.

Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.

Надія Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.

Раніше Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова попередила, щоб продавці і покупці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів не очікували від неї пощади.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

У разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.