Уряд назвав дату, коли невакцинованих вчителів та чиновників відсторонять від роботи

Учителів будуть відстороняти від роботи на час карантину без збереження зарплати

Винятками стануть ті, хто має протипоказання до вакцинації

Уряд затвердив порядок відсторонення освітян та чиновників, які відмовляться вакцинуватися від Covid-19. Норма почне діяти з 8 листопада. Про це йдеться в постанові уряду.

Але це не стосується тих освітян та чиновників, які мають протипоказання та надали медичний висновок. Їх не будуть відстороняти від роботи.

Постанова уряду дозволяє керівникам державних органів, підприємств, установ та закладів освіти відстороняти від роботи таких працівників.

«На час такого відсторонення оплата праці працівників здійснюється згідно з нормами закону. Відсторонення працівників здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються», – йдеться у постанові.

Термін відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили. Це означає, що вчителів будуть відстороняти від роботи на час карантину без збереження зарплати.

Додамо, що раніше Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій для обов’язкової вакцинації. Згідно з ним, вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою для працівників:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

вишів, коледжів, профтехів та шкіл, у тому числі закладів спеціальних, дошкільної та позашкільної освіти, а також наукових установ.

Нагадаємо, покупці та продавці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів наразі активно притягаються до кримінальної відповідальності. Проте розмір штрафу залежить від конкретного судді, розповіла Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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