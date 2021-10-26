Глава МОЗ назвав кількість смертей серед щеплених проти коронавірусу

Очільник МОЗ вважає, що цифра летальних випадків серед вакцинованих проти коронавірусу «ні про що»

Ляшко не зміг відповісти на питання, чи є в Україні хоча б один випадок доведеного зв’язку між щепленням і смертю людини

В Україні зафіксовано летальні випадки серед вакцинованих проти коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю УП.

«119. Це кількість людей, у яких упродовж місяця після уколу зафіксовані серйозні несприятливі події після імунізації, зокрема летальні випадки», – сказав Ляшко.

Водночас міністр наголосив, що «ця цифра ні про що». Він пояснив: що, наприклад, від інсульту кожні шість хвилин помирає людина. За словами Ляшка, інсульт може статися в людини похилого віку, яка прийшла по щеплення, і в черзі за щепленням, і за п’ять хвилин після нього.

Він також не зміг відповісти на питання, чи є в Україні хоча б один випадок доведеного зв’язку між щепленням і смертю людини.

Ляшко зазначив, що не очолює національну комісію з розслідування, але, якби такий випадок був, то йому доповіли б.

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Як відомо, 25 жовтня в Україні зафіксовано антирекорд смертей від коронавірусу, ще у 19 тис. українців підтвердили Covid-19. Також повідомляється, що понад 7 млн українців отримали дві дози вакцини від Covid-19. Загалом проведено понад 16 млн щеплень.

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