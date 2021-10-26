  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Глава МОЗ назвав кількість смертей серед щеплених проти коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Очільник МОЗ вважає, що&nbsp;цифра летальних випадків серед вакцинованих проти коронавірусу &laquo;ні про що&raquo; - Глава МОЗ назвав кількість смертей серед щеплених проти коронавірусу
    Очільник МОЗ вважає, що цифра летальних випадків серед вакцинованих проти коронавірусу «ні про що»
    фото: glavcom.ua

    Ляшко не зміг відповісти на питання, чи є в Україні хоча б один випадок доведеного зв’язку між щепленням і смертю людини

    В Україні зафіксовано летальні випадки серед вакцинованих проти коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю УП.

    «119. Це кількість людей, у яких упродовж місяця після уколу зафіксовані серйозні несприятливі події після імунізації, зокрема летальні випадки», – сказав Ляшко.

    Водночас міністр наголосив, що «ця цифра ні про що». Він пояснив: що, наприклад, від інсульту кожні шість хвилин помирає людина. За словами Ляшка, інсульт може статися в людини похилого віку, яка прийшла по щеплення, і в черзі за щепленням, і за п’ять хвилин після нього.

    Він також не зміг відповісти на питання, чи є в Україні хоча б один випадок доведеного зв’язку між щепленням і смертю людини.

    Ляшко зазначив, що не очолює національну комісію з розслідування, але, якби такий випадок був, то йому доповіли б.

    До слова, США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.

    Зазначимо, МОЗ України дозволив вакцинувати дітей від Covid-19: кого і якою вакциною.

    Як відомо, 25 жовтня в Україні зафіксовано антирекорд смертей від коронавірусу, ще у 19 тис. українців підтвердили Covid-19. Також повідомляється, що понад 7 млн українців отримали дві дози вакцини від Covid-19. Загалом проведено понад 16 млн щеплень.

    До слова, новий варіант «Дельта»-штаму вже в Україні.

    Також у мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр Україна щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко інсульт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Глава МОЗ назвав кількість смертей серед щеплених проти коронавірусу