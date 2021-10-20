Поліція 21 жовтня почне перевіряти covid-сертифікати: за фейкові довідки загрожує штраф або в'язниця

В Україні жорстко каратимуть за підроблені covid-сертифікати

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочнуться 21 жовтня. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у ефірі програми «Сніданок з 1+1».

Перевіркою займатиметься поліція в місцях скупчення людей. У громадян будуть дивитися сертифікати в роздрукованому вигляді або в додатку «Дія».

Національна поліція спільно з Мінцифрою розробили та почали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів з «Діі» або просканувавши паперовий його варіант.

«Перевіряти достовірність сертифікатів про вакцинацію громадян з 21 жовтня будуть працівники Держпродспоживслужби, центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також співробітники патрульної поліції України. Перевірку проводитимуть у місцях великого скупчення людей, де може бути поширення хвороби – під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торгових майданчиків», – зазначив Білошицький.

Нагадаємо, що в паперових свідоцтвах про вакцинацію обов'язково повинні бути реквізити – інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційного закладу охорони здоров'я.

«Всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Інформація буде перевірятися дуже ретельно. Працівники, які перевірятимуть свідоцтва про вакцинацію, повинні переконатися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їх підробки», – сказав він.

Зазначимо, що за виготовлення та збут підробленої медичної документації правопорушникам може загрожувати покарання – штраф у 17 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі. При використанні підроблених довідок і сертифікатів передбачено покарання – від штрафу в розмірі до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.

«Люди, які замовляють і купують підроблені сертифікати про вакцинацію, у разі виявлення підробки документа і спроби скористатися ним, будуть притягуватися до відповідальності за порушення картинних умов. Це може бути штраф від 17 до 34 тисяч гривень. У разі, якщо буде доведено, що особа, яка страждає коронавірусною інфекцією, поширила хворобу, вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності», – резюмував він.

Крім того, у п'яти областях діють суворі карантинні обмеження. Загальними правилами карантинних обмежень червоної зони забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» covid-сертифікату. У «жовтому» сертифікаті міститься інформація про перше щеплення, у «зеленому» – про повний курс.

У «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. У громадських місцях обов’язкове носіння маски та дотримання дистанції в 1,5 м. У громадському транспорті займаються лише пасажирські місця.

До слова, ЄС цього тижня може виключити Україну із «зеленого» списку для подорожей. Це може статися через те, що в Україні спостерігається спалах коронавірусу на тлі низкького рівня вакцинації.

Раніше «Укрзалізниця» пояснила, як перевірятиме covid-сертифікати. Також на залізничних вокзалах з’являться лабораторії для екпрес-тестування на коронавірус.

З 21 жовтня у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Водночас вчора українці зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу.

В Україні вчора, 19 жовтня, виявили 18 912 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 495 людей.

Вчора стало відомо, що Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні днем раніше було зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

Зазначимо, за тиждень Україна може робити щонайменше 1,5 млн щеплень.

Графіка МОЗ

У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

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