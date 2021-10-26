Українці зможуть отримати довідку про протипоказання до Covid-вакцинації: названо дату

Українці, які мають протипоказання до щеплення проти коронавірусу, зможуть отримати довідку про це і уникнути карантинних обмежень

Глава МОЗ наголосив – якщо людина перенесла хворобу, не має гострих симптомів, у неї відновився організм, то вона може одразу йти і робити щеплення

З 8 листопада українці, які мають протипоказання до щеплення проти коронавірусу, зможуть отримати довідку про це і уникнути карантинних обмежень у «червоних» зонах чи під час подорожей Україною. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю УП.

«Зараз законодавство передбачає довідку для тих, у кого є протипоказання… (Її ще не видають – ред.), але будуть з 8 листопада. У нас там є зірочка, де написано, що за обґрунтованих причин людині видається інший документ», – сказав міністр.

Ляшко уточнив, що є загальні протипоказання, які зазначені в наказі, і є протипоказання, які записані в інструкції виробника вакцини – як то сильна алергічна реакція на перше щеплення або алергія на один з компонентів вакцини.

Водночас міністр додав, що в Україні «частенько звідкись з’являється ще низка міфічних протипоказань». Найпоширеніше з них – коли люди думають, що перенесений ковід є протипоказанням до вакцинації, й починають відтермінувати її на шість-вісім місяців.

Ляшко наголосив – якщо людина перенесла хворобу, не має гострих симптомів, у неї відновився організм, то вона може одразу йти і робити щеплення. Бо за той час, поки вона чекає «міфічних шість чи дев’ять місяців» шанс померти «в 11 разів більший, ніж у вакцинованих».

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