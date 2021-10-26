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    Українці зможуть отримати довідку про протипоказання до Covid-вакцинації: названо дату

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    Українці, які мають протипоказання до щеплення проти коронавірусу, зможуть отримати довідку про це і уникнути карантинних обмежень&nbsp; - Українці зможуть отримати довідку про протипоказання до Covid-вакцинації: названо дату
    Українці, які мають протипоказання до щеплення проти коронавірусу, зможуть отримати довідку про це і уникнути карантинних обмежень 
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Глава МОЗ наголосив – якщо людина перенесла хворобу, не має гострих симптомів, у неї відновився організм, то вона може одразу йти і робити щеплення

    З 8 листопада українці, які мають протипоказання до щеплення проти коронавірусу, зможуть отримати довідку про це і уникнути карантинних обмежень у «червоних» зонах чи під час подорожей Україною. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю УП.

    «Зараз законодавство передбачає довідку для тих, у кого є протипоказання… (Її ще не видають – ред.), але будуть з 8 листопада. У нас там є зірочка, де написано, що за обґрунтованих причин людині видається інший документ», – сказав міністр.

    Ляшко уточнив, що є загальні протипоказання, які зазначені в наказі, і є протипоказання, які записані в інструкції виробника вакцини – як то сильна алергічна реакція на перше щеплення або алергія на один з компонентів вакцини.

    Водночас міністр додав, що в Україні «частенько звідкись з’являється ще низка міфічних протипоказань». Найпоширеніше з них – коли люди думають, що перенесений ковід є протипоказанням до вакцинації, й починають відтермінувати її на шість-вісім місяців.

    Ляшко наголосив – якщо людина перенесла хворобу, не має гострих симптомів, у неї відновився організм, то вона може одразу йти і робити щеплення. Бо за той час, поки вона чекає «міфічних шість чи дев’ять місяців» шанс померти «в 11 разів більший, ніж у вакцинованих».

    Міністр не зміг відповісти, чи можна буде підтягнути довідку про протипоказання до Covid-щеплення у «Дії».

    Раніше уряд назвав дату, коли невакцинованих вчителів та чиновників відсторонять від роботи.

    Також міністр Монастирський анонсував значки про вакцинацію: хто їх носитиме.

    До слова, США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.

    Зазначимо, МОЗ України дозволив вакцинувати дітей від Covid-19: кого і якою вакциною.

    Як відомо, 25 жовтня в Україні зафіксовано антирекорд смертей від коронавірусу, ще у 19 тис. українців підтвердили Covid-19. Також повідомляється, що більше 7 млн українців отримали дві дози вакцини від Covid-19. Загалом проведено більше 16 млн щеплень.

    До слова, новий варіант «Дельта»-штаму вже в Україні.

    Також у мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр документи українці Україна щеплення вакцинація Віктор Ляшко
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    Українці зможуть отримати довідку про протипоказання до Covid-вакцинації: названо дату