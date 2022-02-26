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    У Бородянці під Києвом снаряд влучив в будинок: загинуло шестеро людей

    Артилерія окупантів повністю знищила житловий будинок - У Бородянці під Києвом снаряд влучив в будинок: загинуло шестеро людей
    Артилерія окупантів повністю знищила житловий будинок
    фото: facebook.com/pgo.gov.ua

    Ворожою артилерією знищено житловий будинок, у якому перебувала родина оперуповноваженого місцевого управління поліції

    Окупаційні війська у суботу, 26 лютого, обстріляли селище Бородянка у Київській області. Загинуло шестеро людей. Генпрокуратура порушила кримінальну справу, повідомила пресслужба відомства.

    За даними слідства, сьогодні ворожою артилерією у смт. Бородянка Бучанського району знищено житловий будинок, у якому перебувала родина оперуповноваженого місцевого управління поліції. Шестеро людей загинули на місці, однорічна дитина правоохоронця вижила, але госпіталізована у важкому стані.

    Крім того, внаслідок потужних ворожих обстрілів було зруйновано житлові та господарські будинки, об'єкти інфраструктури населених пунктів області.

    За фактом загибелі людей та заподіяння тяжких травм дитині розпочато кримінальне провадження (ч.1 ст.438 КК України).

    Нагадаємо, протиповітряна оборона повідомила про втрати авіації окупантів за добу.

    Також у Миколаєві тероборона дала бій російським танкам.

    Як повідомлялося, у Харкові окупанти використовують бомби, заборонені Женевською конвенцією.

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    Теги: окупанти Міноборони Київщина будинок
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    У Бородянці під Києвом снаряд влучив в будинок: загинуло шестеро людей