Мешканка Харківщини власноруч спалила БТР окупантів (відео)
Українки боронять свою землю як уміють
скріншот із відео
Жінка кинула в техніку коктейль Молотова
На Харківщині жінка підпалила ворожу бойову машину за допомогою вибухової суміші. Про повідомили Сухопутні війська ЗС України у Facebook.
«На Харківщині панянка власноруч спалила БТР орків за допомогою коктейлю Молотова. Коня на скаку – це вже атстой... Будь як жіночка з Харкова!», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Одеса та Луцьк підготували «бандерівське смузі» для окупантів (фото, відео).
Також сьогодні МВС України випустило інструкцію з виготовлення коктейлю Молотова.
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