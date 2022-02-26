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    Події в Україні

    Мешканка Харківщини власноруч спалила БТР окупантів (відео)

    Українки боронять свою землю як уміють - Мешканка Харківщини власноруч спалила БТР окупантів (відео)
    Українки боронять свою землю як уміють
    скріншот із відео

    Жінка кинула в техніку коктейль Молотова

    На Харківщині жінка підпалила ворожу бойову машину за допомогою вибухової суміші. Про повідомили Сухопутні війська ЗС України у Facebook.

    «На Харківщині панянка власноруч спалила БТР орків за допомогою коктейлю Молотова. Коня на скаку – це вже атстой... Будь як жіночка з Харкова!», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Одеса та Луцьк підготували «бандерівське смузі» для окупантів (фото, відео).

    Також сьогодні МВС України випустило інструкцію з виготовлення коктейлю Молотова.

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    Теги: війна Харківщина Facebook жінка
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    Мешканка Харківщини власноруч спалила БТР окупантів (відео)