У ботсаду Києва з’явиться тактильний сад у формі голуба (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цікаві експозиції з'являться в тій частині ботсаду, де відкривається панорамний вид на Дніпро Фото: Сегодня

Обліпихову алею не вирубали, а пересадили на схил по сусідству

У Києві вибухнув скандал навколо обліпихової алеї на території Національного ботсаду імені Гришка. Кияни стверджують, що дерева вирубали, зачистивши ділянку, на якій вони росли.

Зараз територія зліва від центрального входу, де ще нещодавно росла обліпиха, практично пустує. Але, як пояснили «Сегодня» в ботсаду, дерева ніхто не вирубував. Їх викорчували і пересадили на схил по сусідству. Зроблено це було для того, щоб звільнити ділянку для створення спеціального тактильного саду – для людей з обмеженими можливостями.

«Було пересаджено понад 50 дерев обліпихи. На звільненій ділянці ми хочемо висадити понад тисячу рослин і дерев, серед яких: м'ята, валеріана, котовник, полин, різні види ялівцю», – розповів заступник директора ботсаду ім. Гришка Микола Шумик.

Новий сад буде тактильним, щоб відвідувачі змогли помацати рослини, відчути їх аромат, почути, як шумить листя.

«Будуть облаштовані фонтанчики, щоб було чути шум води, спеціальні доріжки, підняті клумби для відвідувачів на візках», – пояснює Шумик.

Територія, на якій облаштують новий сад, матиме обриси голуба, його можна буде побачити з висоти. Створюватимуть сад за інвесторські кошти. Обійдеться він орієнтовно в 3 млн грн.

Не менш цікаві експозиції з'являться в тій частині ботсаду, де відкривається панорамний вид на Дніпро.

«На ділянці, де встановлена сторожова вежа і частокіл, ми облаштуємо давньоруський сад: висадимо степові рослини, наприклад, ковилу, прокладемо доріжки. Поруч, під соснами, з'явиться козацька застава. Зробимо пару архітектурних форм, можливо, щось у стилі сторожової вежі з укріпленнями на висоті двох-трьох метрів для гарного огляду. Укріплення будуть нагадувати будови на території заповідника на острові Хортиця», – розповідає заступник директора.

Від козацької застави вниз вестимуть сходинки. Спустившись по них, відвідувачі зможуть потрапити в сад трипільської культури.

«Він розташується на схилах, де ростуть багаторічні дуби. Територію поруч з деревами ми порозчищаємо, облагородимо, висадимо квіти, а дуби трохи підлікуємо. Тут плануємо облаштувати підпірну стіну з барельєфами, на яких покажемо побут трипільців, наприклад, їх малюнки, кухонний посуд», – повідомив Шумик.

З'явитися нові експозиції можуть впродовж п'яти років.

Продовжать розвивати і етноботанічний напрямок. Йдеться про створення рослинних експозицій різних країн світу.

«У планах на п'ять років ми повинні добудувати японський і китайські сади, а також облаштувати скандинавський і турецькі сади», – пояснив Шумик.

Для скандинавської експозиції, яка починатиметься практично біля центрального входу, висадять кілька десятків хвойних дерев: сосну, ялину, ялицю. Турецький сад оформлять такими екзотичними рослинами, як фісташкові дерева, маслини, а також кедром атлаським, який добре переносить морози.

«Доповнити рослинну експозицію ми б хотіли традиційними турецькими альтанками та облаштувати спец освітлення», – розповіли «Сегодня» в ботсаду.