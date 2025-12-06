Головна Київ Новини
У Фастові ударом пошкоджено залізничний вокзал: що відомо

Максим Бурич
Максим Бурич
Повітряна тривога в області триває
Зафіксовано щонайменше п’ять ударів

У ніч проти 6 грудня у Фастові (Київська область) пролунала серія вибухів. За повідомленнями місцевих мешканців, було зафіксовано щонайменше п’ять потужних ударів протягом короткого часу. Є попередня інформація про влучання по об’єктах залізничної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком».

Очевидці у соціальних мережах стверджують, що частина ударів прийшлася по будівлі залізничного вокзалу та прилеглій території. У мережі з'явилися відеозаписи, на яких видно дим та уламки.

Офіційної інформації про масштаби руйнувань та постраждалих наразі немає. Міська влада та екстрені служби вже працюють на місці подій.

Рятувальники та влада закликають мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги а також не наближатися до районів, де сталися влучання.

Фастів є важливим залізничним вузлом на Київщині. У разі підтвердження значного пошкодження інфраструктури можливі суттєві затримки поїздів та зміни маршрутів руху. Офіційної інформації про масштаби руйнувань та постраждалих наразі немає.

Повітряна тривога в області триває. Військові повідомляють про роботу протиповітряної оборони. Вночі також фіксували запуски ракет і загрозу балістичних ударів у регіоні.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня Сили оборони України завдали ударів по інфраструктурі Темрюцького морського порту в Краснодарському краї та Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області Росії. 

Київщина ракетна атака безпілотник

