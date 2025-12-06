У Фастові ударом пошкоджено залізничний вокзал: що відомо

Зафіксовано щонайменше п’ять ударів

У ніч проти 6 грудня у Фастові (Київська область) пролунала серія вибухів. За повідомленнями місцевих мешканців, було зафіксовано щонайменше п’ять потужних ударів протягом короткого часу. Є попередня інформація про влучання по об’єктах залізничної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком».

Очевидці у соціальних мережах стверджують, що частина ударів прийшлася по будівлі залізничного вокзалу та прилеглій території. У мережі з'явилися відеозаписи, на яких видно дим та уламки.

Офіційної інформації про масштаби руйнувань та постраждалих наразі немає. Міська влада та екстрені служби вже працюють на місці подій.

Рятувальники та влада закликають мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги а також не наближатися до районів, де сталися влучання.

Фастів є важливим залізничним вузлом на Київщині. У разі підтвердження значного пошкодження інфраструктури можливі суттєві затримки поїздів та зміни маршрутів руху.

Повітряна тривога в області триває. Військові повідомляють про роботу протиповітряної оборони. Вночі також фіксували запуски ракет і загрозу балістичних ударів у регіоні.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня Сили оборони України завдали ударів по інфраструктурі Темрюцького морського порту в Краснодарському краї та Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області Росії.