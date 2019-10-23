На Луганщині відновили водопостачання, яке відключали через борги



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Насосні станції Лисичанськводоканалу підключені до електропостачання

У Луганській області близько 80 тисяч жителів, які досі залишилися без централізованого водопостачання через заборгованість водоканалу за електроенергію, підключені до водопостачання, здійснюється поступове заповнення системи водою. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Так, 22 жовтня насосні станції Лисичанськводоканалу, які 18 жовтня були відключені у зв'язку з заборгованістю за спожиту електроенергію, підключені до електропостачання.

Відзначається, що протягом доби підрозділами ДСНС населенню і на об'єкти інфраструктури підвезено 170,8 куб.м технічної води (з початку робіт 630,3 куб.м технічної води).

Як повідомлялося, 18 жовтня були відключені від електропостачання три насосні станції Лисичанськводоканалу. В результаті, без централізованого водопостачання залишилися центральна, південна частини Лисичанська, міста Привілля і Новодружеськ - всього близько 80 тисяч жителів.

До слова, цього тижня Київводоканал проводитиме планові ремонтні роботина мережі водопостачання.

До слова, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.

Зазначається, що для того, щоб в осінньо-зимовий період системи водопостачання та відведення стоків працювали безперебійно, спеціалісти Київводоканалу заздалегідь ретельно готують обладнання для роботи взимку.