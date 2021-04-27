В Одесі стався вибух у житловому будинку, є постраждалі

У результаті вибуху травми отримали дві місцеві жительки

У понеділок пізно ввечері, 26 квітня, в Одесі на вулиці Сєрова, 38, прогримів вибух газу в житловому будинку. Про це повідомляє видання «Думська».

У ДСНС повідомили, що в результаті вибуху газоповітряної суміші зруйнувалися капітальні конструкції одноповерхового будинку на одну квартиру.

Загальна площа руйнування становить 150 м2. У результаті вибуху травми отримали дві місцеві жительки.

Голова Приморської райадміністрації Марат Корольов повідомила, що мешканці отримали невеликі пошкодження й спочатку відмовилися від госпіталізації.

Нагадаємо, напередодні у межах розслідування за фактом вибуху в будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 у Дарницькому районі Києва повідомлено про підозру п'яти особам.