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    В Одесі стався вибух у житловому будинку, є постраждалі

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    Внаслідок&nbsp;вибуху газоповітряної суміші зруйнувалися капітальні конструкції одноповерхового будинку на одну квартиру - В Одесі стався вибух у житловому будинку, є постраждалі
    Внаслідок вибуху газоповітряної суміші зруйнувалися капітальні конструкції одноповерхового будинку на одну квартиру
    Фото: Думська

    У результаті вибуху травми отримали дві місцеві жительки

    У понеділок пізно ввечері, 26 квітня, в Одесі на вулиці Сєрова, 38, прогримів вибух газу в житловому будинку. Про це повідомляє видання «Думська».

    У ДСНС повідомили, що в результаті вибуху газоповітряної суміші зруйнувалися капітальні конструкції одноповерхового будинку на одну квартиру.

    Загальна площа руйнування становить 150 м2. У результаті вибуху травми отримали дві місцеві жительки.

    Голова Приморської райадміністрації Марат Корольов повідомила, що мешканці отримали невеликі пошкодження й спочатку відмовилися від госпіталізації.

    Нагадаємо, напередодні у межах розслідування за фактом вибуху в будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 у Дарницькому районі Києва повідомлено про підозру п'яти особам.

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    Теги: вибух ДСНС Одеса рятувальники будинок
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