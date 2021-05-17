На Київщині чоловік підірвався на гранаті

У результаті вибуху чоловік загинув

У понеділок, 17 травня, у селі Жоравка Яготинської територіальної громади на Київщині місцевий житель підірвався на вибуховому пристрої. Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина» із покликанням на власні джерела.

За словами джерела, гранату чоловік зберігав у господарчій будівлі (сараї).

Внаслідок вибуху чоловік загинув.

Як повідомляють, загиблий - місцевий житель, учасник бойових дій на Донбасі.

За попередніми даними, чоловік сам спричинив вибух через нерозділене кохання.

Як повідомлялося, нещодавно під час патрулювання території Дніпровського району, неподалік Труханового острову, патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mercedes, у салоні якого виявили гранату.

У Деснянському районі Києва (масив Троєщина) поліцейські зупинили чоловіка, який при собі має гранату.

На початку травня у смт Верхньоторецьке Донецької області під час прибирання могили 69-річний місцевий житель підірвався на невстановленому вибуховому предметі.

Раніше в місті Боярка від вибуху саморобної бомби загинув 34-річний кримчанин, що планував за допомогою тротилу вбити свою колишню подругу.

Мешканець Деснянського району отримав поранення через експерименти з вибухівкою.



