«Замінування» автівки в Києві: вибухівка виявилась муляжем

Правоохоронці та вибухотехніки перевірили інформацію про замінування автомобіля на Виноградарі

В результаті перевірки автомобіля на проспекті Гонгадзе в Києві на предмет вибухівки було встановлено, що до автівки невідомі прикріпили муляж гранати.

Про це «Сьогодні» розповіли в поліції Києва.

«Це не бойова граната, а муляж», – сказали правоохоронці.

Нагадаємо, у п’ятницю, 18 грудня вранці в Києві вранці сталася надзвичайна подія. Невідомі «замінували» автомобіль на проспекті Гонгадзе. На час перевірки правоохоронці перекрили кілька виїздів із дворів.

12 грудня правоохоронці евакуювали людей зі столичного торгового центру River Mall у зв'язку з отриманням інформації про замінування.