У центрі Києва екскаватор натрапив на надгробок могили генерала

За словами історика, наразі надгробок законсервували

У центрі Києва під час будівельних робіт екскаватор натрапив на надгробок могили представника давнього шляхетського роду генерала Євгена Спокойського-Францевича. Про знахідку повідомив історик Тарас Чухліб на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що на місце знахідки відправився колега Чухліба з Інституту історії Національної академії наук України Олександр Алфьоров.

«Бульдозеристи в Києві випадково натрапили на надмогильний надгробок генерала, який звільнив Болгарію від османського панування, вихідця з шляхетсько-литовської та козацько-старшинської української родин: Спокойський-Францевич Євгеній Степанович (15.03.1835 – 09.07.1907) ─ генерал-лейтенант», ─ написав історик.

Чухліб поінформував, що вчений-науковець Алфьоров «зробив усе можливе для опису й консервації унікальної знахідки». «А тепер щось із нею тре робити...», ─ додав дослідник.

Чухліб зазначив, що Євген Спокойський-Францевич (15 березня 1835 — 9 липня 1907) отримав звання генерал-майора в 1892 році, через сім років був підвищений до генерал-лейтенанта. Рід Спокойських-Францевичів походить від литовської шляхти, його представники родичалися с козацьким старшинським родом Кулябок-Корецьких.