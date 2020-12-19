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    У центрі Києва екскаватор натрапив на надгробок могили генерала

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    Надгробок належить могилі представника давнього шляхетського роду генерала Євгена Спокойського-Францевича - У центрі Києва екскаватор натрапив на надгробок могили генерала
    Надгробок належить могилі представника давнього шляхетського роду генерала Євгена Спокойського-Францевича

    За словами історика, наразі надгробок законсервували

    У центрі Києва під час будівельних робіт екскаватор натрапив на надгробок могили представника давнього шляхетського роду генерала Євгена Спокойського-Францевича. Про знахідку повідомив історик Тарас Чухліб на своїй сторінці у Facebook.

    Зазначається, що на місце знахідки відправився колега Чухліба з Інституту історії Національної академії наук України Олександр Алфьоров.

    «Бульдозеристи в Києві випадково натрапили на надмогильний надгробок генерала, який звільнив Болгарію від османського панування, вихідця з шляхетсько-литовської та козацько-старшинської української родин: Спокойський-Францевич Євгеній Степанович (15.03.1835 – 09.07.1907) ─ генерал-лейтенант», ─ написав історик.

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    Чухліб поінформував, що вчений-науковець Алфьоров «зробив усе можливе для опису й консервації унікальної знахідки». «А тепер щось із нею тре робити...», ─ додав дослідник.

    Чухліб зазначив, що Євген Спокойський-Францевич (15 березня 1835 — 9 липня 1907) отримав звання генерал-майора в 1892 році, через сім років був підвищений до генерал-лейтенанта. Рід Спокойських-Францевичів походить від литовської шляхти, його представники родичалися с козацьким старшинським родом Кулябок-Корецьких.

    Теги: Київ історія Facebook археолог
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