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    У центрі Києва евакуатор забрав Ferrari на швейцарських номерах (фото)

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    Елітну спортивну автівку забирають на штрафмайданчик - У центрі Києва евакуатор забрав Ferrari на швейцарських номерах (фото)
    Елітну спортивну автівку забирають на штрафмайданчик
    фото: Костянтин Усов/Telegram

    Елітна автівка вже не раз потрапляла на штрафмайданчик

    7 грудня в центрі Києва, на перетині площі Льва Толстого та вул. Великої Васильківської, евакуатор забрав автомобіль Ferrari. Фото оприлюднив у своєму телеграм-каналі заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов.

    На ньому зафіксовано, як автівку блакитно-синього кольору завантажує евакуатор. Автомобіль має швейцарські номери.

    «Феррарі – швейцарська. Евакуатор – український!» – написав під фото Усов. Інших подробиць евакуації елітної спортивної автівки не повідомляється.

    Користувачі соцмережі поділилися фото, на якій зафіксовано, як цю ж автівку раніше вже забирав евакуатор на штрафмайданчик.

    Фото: Nikolay Ka/Facebook
    Фото: Nikolay Ka/Facebook

    Як повідомлялося, до бюджету Києва стабільно зростають надходження від оплат за паркування. В листопаді водії Києва сплатили за паркування 2,635 млн грн.

    Із 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

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    Теги: Київ ПДР автомобіль парковка евакуація
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    У центрі Києва евакуатор забрав Ferrari на швейцарських номерах (фото)