Правила паркування можуть змінити. Які нововведення пропонуються?

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, яким пропонується змінити правила у сфері паркування автомобілів

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 6259. Документ має регламентувати відносини між власником автомобіля та організацією, яка надає послуги з паркування.

Автори проєкту закону пропонують на законодавчому рівні заборонити особам, що надають послуги з паркування, утримувати, обмежувати пересування чи затримувати транспортний засіб. Навіть якщо його власник відмовляється платити за парковку.

Спори про оплату послуг зберігання або паркування між сторонами договору в такому разі вирішуються в судовому порядку.

При цьому компаніям дозволяється використовувати шлагбауми, огорожі та технічні засоби контролю. Наприклад, відеокамери. Також документ дозволяє паркувальникам переміщувати автомобілі у межах стоянки. Але лише тільки у разі, якщо автомобіль заважає іншому транспорту.

Ще один важливий нюанс – якщо паркувальники беруть гроші за свої послуги, вони повністю відповідатимуть за автомобіль. Наприклад, у разі його викрадення.

Нагадаємо, що Україні з 1 листопада змінилися правила дорожнього руху. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.