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    Оплата паркування: столична влада озвучила рекорди листопада

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    У листопаді кияни паркувалися майже на 6 тис. разів більше, ніж у жовтні - Оплата паркування: столична влада озвучила рекорди листопада
    У листопаді кияни паркувалися майже на 6 тис. разів більше, ніж у жовтні
    фото: glavcom.ua

    У Києві зростає культура паркування

    До бюджету Києва стабільно зростають надходження від оплат за паркування. Про це розповів заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов.

    За його словами, в листопаді водії Києва сплатили за паркування 2,635 млн грн. Це на 50% більше ніж у серпні, на 19% більше ніж у вересні, й на 15% більше ніж у жовтні. Із цих коштів 2,44 млн грн було сплачено за паркування у центрі міста.

    «Більше 2,405 млн грн надійшло до бюджету через додаток «Київ цифровий». При цьому суттєво збільшилися оплати через Parking UA – на 73%. Також для оплати паркування кияни почали більше користуватися додатком «Приват 24», – зазначив Усов.

    Як показує щомісячний звіт, збільшилася за місяць і загальна сума штрафів. У листопаді кияни сплатили 5,752 млн грн штрафів, що на 1,195 млн грн більше, ніж у жовтні.

    Кількість постанов про правопорушення, винесених інспекторами з паркування за листопад, – 19406.

    «Загалом у місті збільшується кількість паркувальних сесій. У листопаді кияни паркувалися майже на 6 тис. разів більше, ніж у жовтні, що свідчить про стабільне зростання культури паркування у місті», – зауважив заступник голови КМДА.

    Усов також навів рекорди місяця:

    • найбільша сума за паркування, сплачена однією особою – 7,6 тис. грн,
    • рекордсмен за кількістю штрафів отримав за листопад 11 постанов на загальну суму 3,74 тис. грн.

    Як повідомлялося, протягом жовтня цього року кияни сплатили за паркування майже 2,3 млн грн,

    Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

    Читайте також: Правила паркування можуть змінити. Які нововведення пропонуються?
    Теги: Київ автомобіль КМДА кияни парковка
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    Оплата паркування: столична влада озвучила рекорди листопада