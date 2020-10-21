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    У столичній багатоповерхівці сталась пожежа: рятувальники евакуювали мешканців

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    На місці події було задіяно 5 одиниць спеціальної пожежної техніки - У столичній багатоповерхівці сталась пожежа: рятувальники евакуювали мешканців
    На місці події було задіяно 5 одиниць спеціальної пожежної техніки
    Фото: ДСНС

    Загорання виникло в загальному коридорі будинку

    Сьогодні, 21 жовтня, сталася пожежа в житловому будинку на вул. Богданівській, 7-Г у Солом'янському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 08:11.

    До місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Вогнеборці встановили, що в загальному коридорі на сьомому поверсі 25-поверхового житлового будинку в електрощитовій сталося коротке замкнення з послідуючим горінням, яке супроводжувалося сильним задимленням.

    Рятувальники вивели із 7 поверху на безпечну відстань 5 осіб.

    О 08:38 за допомогою вогнегасника бійці ліквідували загорання.

    На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу підрозділів ДСНС

    Жертв і постраждалих немає.

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