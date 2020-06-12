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    Новини

    У центрі Києва на автомобілі рухнуло дерево (фото)

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    Комунальні служби міста прибрали повалене дерево - У центрі Києва на автомобілі рухнуло дерево (фото)
    Комунальні служби міста прибрали повалене дерево
    Фото: Київ оперативний

    Пошкодження отримали чотири автівки

    У четвер, 11 червня, на бульварі Лесі Українки, 19 в центрі Києва впало величезне дерево.

    Це сталося у дворі будинку.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, «прилягло деревце одразу на 4 припаркованих автівки».

    Автомобілі отримали пошкодження.

    На місці працювали комунальні служби, які прибрали повалене дерево.

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    У центрі Києва на автомобілі рухнуло дерево (фото)
    У центрі Києва на автомобілі рухнуло дерево (фото)
    У центрі Києва на автомобілі рухнуло дерево (фото)
    У центрі Києва на автомобілі рухнуло дерево (фото)
    У центрі Києва на автомобілі рухнуло дерево (фото)
    У центрі Києва на автомобілі рухнуло дерево (фото)
    У центрі Києва на автомобілі рухнуло дерево (фото)
    У центрі Києва на автомобілі рухнуло дерево (фото)

    Нагадаємо, 11 червня на вул. Астраханській, 3 у Дніпровському районі Києва дерево впало на два автомобілі.

    У Києві почастішали випадки, коли дерева ламаються і падають. Так днями сталося на території Національного авіаційного університету, коли дерево впало на людей, що сиділи на лавці.

    Посадовці комунального об'єднання «Київзеленбуд» пояснили, що не так із зеленими насадженнями в столиці.

    Київ автомобіль Київзеленбуд рослини
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