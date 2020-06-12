У центрі Києва на автомобілі рухнуло дерево (фото)



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Комунальні служби міста прибрали повалене дерево Фото: Київ оперативний

Пошкодження отримали чотири автівки

У четвер, 11 червня, на бульварі Лесі Українки, 19 в центрі Києва впало величезне дерево.

Це сталося у дворі будинку.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, «прилягло деревце одразу на 4 припаркованих автівки».

Автомобілі отримали пошкодження.

На місці працювали комунальні служби, які прибрали повалене дерево.

Нагадаємо, 11 червня на вул. Астраханській, 3 у Дніпровському районі Києва дерево впало на два автомобілі.

У Києві почастішали випадки, коли дерева ламаються і падають. Так днями сталося на території Національного авіаційного університету, коли дерево впало на людей, що сиділи на лавці.

Посадовці комунального об'єднання «Київзеленбуд» пояснили, що не так із зеленими насадженнями в столиці.