У центрі Києва на автомобілі рухнуло дерево (фото)
Пошкодження отримали чотири автівки
У четвер, 11 червня, на бульварі Лесі Українки, 19 в центрі Києва впало величезне дерево.
Це сталося у дворі будинку.
Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, «прилягло деревце одразу на 4 припаркованих автівки».
Автомобілі отримали пошкодження.
На місці працювали комунальні служби, які прибрали повалене дерево.
Нагадаємо, 11 червня на вул. Астраханській, 3 у Дніпровському районі Києва дерево впало на два автомобілі.
У Києві почастішали випадки, коли дерева ламаються і падають. Так днями сталося на території Національного авіаційного університету, коли дерево впало на людей, що сиділи на лавці.
Посадовці комунального об'єднання «Київзеленбуд» пояснили, що не так із зеленими насадженнями в столиці.