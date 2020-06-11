У Києві дерево розчавило дві автівки (фото)



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Зламане дерево серйозно пошкодило дах одного з автомобілів

Надзвичайна подія сталася у Дніпровському районі Києва

Сьогодні, 11 червня, на вул. Астраханській, 3 у Дніпровському районі Києва дерево впало на автомобілі.

Пошкодження отримали автомобілі Audi і Skoda.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, на місце виїхали рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби. Вони ліквідують наслідки надзвичайної події.

У Києві почастішали випадки, коли дерева ламаються і падають. Так днями сталося на території Національного авіаційного університету, коли дерево впало на людей, що сиділи на лавці.

Посадовці комунального об'єднання «Київзеленбуд» пояснили, що не так із зеленими насадженнями в столиці.