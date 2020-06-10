У Києві дерево впало на людей: постраждала іноземка (фото)



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На місці працювали дві бригади швидкої допомоги Фото: dtp.kiev.ua

Медики на місці надали допомогу хлопцю і дівчині

На території Національного авіаційного університету у Києві на двох людей, які сиділи на лавці, впало дерево. У результаті цього хлопець і дівчина отримали травми.

Інцидент стався 9 червня, коли у Києві були сильні пориви вітру.

Хлопець отримав забої, і йому була надана допомога на місці. Про це УНН повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

«Так, постраждала іноземна громадянка, вона студентка НАУ. Її оглянули й відпустили. Хлопцю була надана допомога на місці», - сказала чиновниця.

На місці працювали дві бригади швидкої допомоги й комунальники.

Нагадаємо, 9 червня у Києві спостерігалися пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).