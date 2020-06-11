Столичні посадовці пояснили, чому в Києві падають дерева



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Під час негоди у Києві падають дерева Фото: Київзеленбуд

У дерев також є «термін придатності»

У Києві почастішали випадки, коли дерева ламаються і падають. Так днями сталося на території Національного авіаційного університету, коли дерево впало на людей, що сиділи на лавці.

Як розповів заступник гендиректора комунального об'єднання «Київзеленбуд» Дмитро Заруба у програмі NewsRoom на телеканалі «Київ», подібні неприємні інциденти найчастіше трапляються саме з деревами, що знаходяться на балансі керуючих компаній з обслуговування житлового фонду та інших балансоутримувачів. «Наприклад, часто навчальні заклади не стежать за своїми зеленими насадженнями, не замовляють обстежень, а потім відбуваються подібні неприємності», - сказав він.

Виявляється, у дерев також є «термін придатності». І якщо говорити, про найпоширеніший у нас вид, особливо на масивах, - про тополю, - то вона старіє вже в 40-50 років. При цьому зовні може виглядати здоровою, з пишною зеленою кроною, а всередині мати гнилу серцевину і в будь-який момент, при найменшому пориві вітру, може зламатися і впасти. Тому дерева потрібно періодично обстежувати і видаляти, зазначив Заруба.

Крім того, в Києві все частіше викрадають зелені насадження. За словами керівника Київзеленбуду Олексія Короля, цього року в столичних парках і скверах вже вкрадено 15 дерев, 800 кущів, а пошкоджено - 25 та 500 відповідно. І це тільки початок. За минулий рік вандалами викрадено 68 дерев та 2100 кущів.

Нагадаємо, 9 червня на території Національного авіаційного університету у Києві на двох людей, які сиділи на лавці, впало дерево. У результаті цього хлопець і дівчина отримали травми. Дівчина - іноземка, студентка НАУ.