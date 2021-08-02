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    У центрі Києва напівгола дівчина танцювала на «пілоні» перед правоохоронцями (відео)

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    За танцями дівчини спостерігали правоохоронці - У центрі Києва напівгола дівчина танцювала на «пілоні» перед правоохоронцями (відео)
    За танцями дівчини спостерігали правоохоронці
    Фото: скріншот із відео

    Замість жердини дівчина використала дорожній знак

    У минулі вихідні в центрі Києва дівчина в нижній білизні влаштувала pole dance (танець на пілоні), використовуючи дорожній знак. Відповідне відео оприлюднили в Telegram-каналі KIEVMAP.

    На записі видно, як дівчина в чорній білизні і черевиках виконує pole dance. За дійством спостерігали троє нацгвардійців.

    У соцмережі повідомляють, що інцидент трапився на вулиці Заньковецької.

    Після танцю дівчина взяла свої речі, що лежали на дорозі, та почала одягатися.

    Танець на пілоні, пол денс (англ. pole dance), танець на жердині, пілонний спорт – вид спорту, який поєднує танець із гімнастичними вправами на пілоні (жердині). Танець на пілоні визнано видом фітнесу, який базується на аеробних та анаеробних вправах. Поєднує в собі елементи танцю та акробатичні трюки. У цих вправах пілон використовується як снаряд, партнер та тренажер.
    Теги: Київ спорт спортивні танці
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    У центрі Києва напівгола дівчина танцювала на «пілоні» перед правоохоронцями (відео)