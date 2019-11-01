Біля метро «Осокорки» Range Rover перекинувся на дах (фото)
Позашляховик перекинувся на дах
Фото: Київ оперативний
Не поділили дорогу позашляховик і Chevrolet Aveo
У п’ятницю, 1 листопада, вранці у Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів Chevrolet Aveo та Range Rover.
Про це повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.
Аварія трапилася поблизу станції метро «Осокорки».
В результаті ДТП позашляховик перекинувся на дах.
Деталі пригоди встановлюються.
Про постраждалих нічого не повідомляється.
Нагадаємо, 31 жовтня вранці сталася серйозна ДТП на Столичному шосе: Hyundai на великій швидкості протаранив Daewoo Lanos.
Внаслідок ДТП потерпілих затисло в авто, вибратися їм допомогли рятувальники ДСНС.
Двох людей із серйозними травмами госпіталізовано, ще одна людина загинула на місці.