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    Біля метро «Осокорки» Range Rover перекинувся на дах (фото)

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    <span lang="UK">Позашляховик перекинувся на дах</span> - Біля метро «Осокорки» Range Rover перекинувся на дах (фото)
    Позашляховик перекинувся на дах
    Фото: Київ оперативний

    Не поділили дорогу позашляховик і Chevrolet Aveo

    У п’ятницю, 1 листопада, вранці у Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів Chevrolet Aveo та Range Rover.

    Про це повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

    Аварія трапилася поблизу станції метро «Осокорки».

    В результаті ДТП позашляховик перекинувся на дах.

    Деталі пригоди встановлюються.

    Про постраждалих нічого не повідомляється.

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    Біля метро «Осокорки» Range Rover перекинувся на дах (фото)
    Біля метро «Осокорки» Range Rover перекинувся на дах (фото)

    Нагадаємо, 31 жовтня вранці сталася серйозна ДТП на Столичному шосе: Hyundai на великій швидкості протаранив Daewoo Lanos. 

    Внаслідок ДТП потерпілих затисло в авто, вибратися їм допомогли рятувальники ДСНС.

    Двох людей із серйозними травмами госпіталізовано, ще одна людина загинула на місці.

    ДТП Київ автомобіль аварія
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