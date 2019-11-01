Біля метро «Осокорки» Range Rover перекинувся на дах (фото)



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Позашляховик перекинувся на дах Фото: Київ оперативний

Не поділили дорогу позашляховик і Chevrolet Aveo

У п’ятницю, 1 листопада, вранці у Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів Chevrolet Aveo та Range Rover.

Про це повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

Аварія трапилася поблизу станції метро «Осокорки».

В результаті ДТП позашляховик перекинувся на дах.

Деталі пригоди встановлюються.

Про постраждалих нічого не повідомляється.

Нагадаємо, 31 жовтня вранці сталася серйозна ДТП на Столичному шосе: Hyundai на великій швидкості протаранив Daewoo Lanos.

Внаслідок ДТП потерпілих затисло в авто, вибратися їм допомогли рятувальники ДСНС.

Двох людей із серйозними травмами госпіталізовано, ще одна людина загинула на місці.