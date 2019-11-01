  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У центрі Києва водій помер під час оформлення ДТП (фото, відео)

    • Розсилка
    Чоловікові стало зле і він упав біля свого автомобіля - У центрі Києва водій помер під час оформлення ДТП (фото, відео)
    Чоловікові стало зле і він упав біля свого автомобіля
    Фото: Інформатор

    За попердніми даними лікарів, у чоловіка відірвався тромб

    У п'ятницю, 1 листопада, на вулиці Шота Руставелі, 12 в Києві чоловік припаркувався, щоб оформити європротокол ДТП, йому стало погано і він впав. Лікарі, які прибули за викликом, констатували смерть чоловіка.

    Все сталося близько 11:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидця, спочатку чоловік на своїй Toyota Camry зіткнувся з іншим автомобілем. Учасники ДТП домовилися, що оформлять євро протокол, і припаркувалися на вулиці Шота Руставелі, 12. Чоловік явно нервував і йому запропонували викликати «швидку». Однак він запевнив, що все добре і медики не потрібні.

    Під час розмови власник Toyota повернувся до своєї машини за документами і впав на асфальт. Очевидці одразу ж зателефонували на «103», але лікарі були безсилі.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У центрі Києва водій помер під час оформлення ДТП (фото, відео)
    У центрі Києва водій помер під час оформлення ДТП (фото, відео)
    У центрі Києва водій помер під час оформлення ДТП (фото, відео)
    У центрі Києва водій помер під час оформлення ДТП (фото, відео)
    У центрі Києва водій помер під час оформлення ДТП (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Попередньо, у чоловіка 1962 року народження відірвався тромб і він помер миттєво. Його особа встановлена.

    На місці працювала слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, 1 листопада вранці біля танції метро «Осокорки» сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів Chevrolet Aveo та Range Rover. Позашляховик перекинувся на дах.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть водій чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ