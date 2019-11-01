У центрі Києва водій помер під час оформлення ДТП (фото, відео)



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Чоловікові стало зле і він упав біля свого автомобіля Фото: Інформатор

За попердніми даними лікарів, у чоловіка відірвався тромб

У п'ятницю, 1 листопада, на вулиці Шота Руставелі, 12 в Києві чоловік припаркувався, щоб оформити європротокол ДТП, йому стало погано і він впав. Лікарі, які прибули за викликом, констатували смерть чоловіка.

Все сталося близько 11:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидця, спочатку чоловік на своїй Toyota Camry зіткнувся з іншим автомобілем. Учасники ДТП домовилися, що оформлять євро протокол, і припаркувалися на вулиці Шота Руставелі, 12. Чоловік явно нервував і йому запропонували викликати «швидку». Однак він запевнив, що все добре і медики не потрібні.

Під час розмови власник Toyota повернувся до своєї машини за документами і впав на асфальт. Очевидці одразу ж зателефонували на «103», але лікарі були безсилі.

Попередньо, у чоловіка 1962 року народження відірвався тромб і він помер миттєво. Його особа встановлена.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 1 листопада вранці біля танції метро «Осокорки» сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів Chevrolet Aveo та Range Rover. Позашляховик перекинувся на дах.