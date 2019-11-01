Під Києвом п’яний водій BMW збив вагітну жінку (фото)



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Водій, тікаючи місця ДТП, не впорався з керуванням і в’їхав у гаражне приміщення Фото: Нацполіція

Жінку госпіталізували до лікарні, де їй зробили кесарів розтин

У с. Погреби Броварського району водій напідпитку наїхав на вагітну жінку і намагався зникнути з місця ДТП.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У ході слідчих дій було встановлено, що потерпіла разом зі своєю сестрою та племінницею крокували узбіччям в напрямку с. Зазим’я. Вийшовши зі свого будинку, вони не встигли відійти і кілька метрів, як на них наїхала автівка.

Утім, водій навіть не зупинився. Тікаючи, продовжив рух. Однак, не впоравшись з керуванням, в’їхав у гаражне приміщення, вискочив із машини й знову почав тікати. Помітили це випадкові перехожі, порушника притримали та викликали «швидку» і поліцію, яка затримала 33-річного чоловіка на місці події.

А вагітну жінку із травмами та забоями грудної клітини госпіталізували до Центральної районної лікарні. Лікарі за допомогою кесаревого розтину врятували життя дитині.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 1 листопада вранці біля танції метро «Осокорки» сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів Chevrolet Aveo та Range Rover. Позашляховик перекинувся на дах.