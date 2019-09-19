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    Події в Україні

    На Львівщині зіткнулися два мікроавтобуси, є постраждалі

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    Внаслідок ДТП&nbsp;шість людей звернулися за медичною допомогою, четверо з них були доставлені в лікарню - На Львівщині зіткнулися два мікроавтобуси, є постраждалі
    Внаслідок ДТП шість людей звернулися за медичною допомогою, четверо з них були доставлені в лікарню
    Фото: Нацполіція

    Після зіткнення мікроавтобусів Iveco і Mercedes один з них в'їхав у зупинку громадського транспорту, ад другий перекинувся

    На автодорозі Київ-Чоп у четвер зіткнулися два мікроавтобуси, внаслідок чого один з них вилетів на зупинку громадського транспорту.

    Про це в четвер повідомляє пресслужба поліції області.

    Відзначається, що ДТП сталася біля села Надітичі Миколаївського району. Після зіткнення мікроавтобусів Iveco і Mercedes один з них в'їхав у зупинку громадського транспорту, а другий з'їхав у кювет і перекинувся.

    «За попередньою інформацією, шість людей звернулися за медичною допомогою, четверо з них були доставлені в лікарню», - йдеться в повідомленні.

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    Поліцейські встановлюють обставини ДТП, а також особи всіх учасників ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Нагадаємо, на Черкащині внаслідок зіткнення маршрутки з BMW постраждали 10 людей. 

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