На Львівщині зіткнулися два мікроавтобуси, є постраждалі



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Внаслідок ДТП шість людей звернулися за медичною допомогою, четверо з них були доставлені в лікарню Фото: Нацполіція

Після зіткнення мікроавтобусів Iveco і Mercedes один з них в'їхав у зупинку громадського транспорту, ад другий перекинувся

На автодорозі Київ-Чоп у четвер зіткнулися два мікроавтобуси, внаслідок чого один з них вилетів на зупинку громадського транспорту.

Про це в четвер повідомляє пресслужба поліції області.

Відзначається, що ДТП сталася біля села Надітичі Миколаївського району. Після зіткнення мікроавтобусів Iveco і Mercedes один з них в'їхав у зупинку громадського транспорту, а другий з'їхав у кювет і перекинувся.

«За попередньою інформацією, шість людей звернулися за медичною допомогою, четверо з них були доставлені в лікарню», - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, а також особи всіх учасників ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на Черкащині внаслідок зіткнення маршрутки з BMW постраждали 10 людей.