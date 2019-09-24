У центрі Києва висаджують сакури (фото)



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Фото: pechersk.kyivcity.gov.ua

На площі Лесі Українки з'явилися дев’ять сакур та дев’ять черемух

На Печерську місцеві зеленбудівці продовжують висаджувати японські вишні у центрі столиці. На площі Лесі Українки з'явилися дев’ять сакур та дев’ять черемух.

Про це повідомляє Печерська райдержадміністрація.

Також роботи з висадки проводились на Алеї Героїв Крут.

Раніше зеленбудівці висадили на Набережному шосе дев’ять сакур та 30 в'язів.

«Вже навесні молоді дерева стануть справжньою окрасою центрального району столиці», – зазначили у КП УЗН Печерського району.

Фото: pechersk.kyivcity.gov.ua

Осінні озеленювальні роботи тривають.

Японська вишня, або сакура – загальна назва декоративних дерев підроду вишень. Зазвичай позначає вишню дрібнопилчасту, що не плодоносять, відомий символ Японії та японської культури.

Зазначимо, що у Маріїнському парку висаджують буки.

«У Маріїнському парку, біля пам'ятника Ватутіну, тривають роботи з висадки двохрядної живої огорожі з буку звичайного протяжністю 70 м. п. Ця рослина чудово формується завдяки регулярній стрижці та створює щільну зелену кулісу», – розповіли зеленбудівці Печерського району.