У центрі Києва висаджують сакури (фото)
На площі Лесі Українки з'явилися дев’ять сакур та дев’ять черемух
На Печерську місцеві зеленбудівці продовжують висаджувати японські вишні у центрі столиці. На площі Лесі Українки з'явилися дев’ять сакур та дев’ять черемух.
Про це повідомляє Печерська райдержадміністрація.
Також роботи з висадки проводились на Алеї Героїв Крут.
Раніше зеленбудівці висадили на Набережному шосе дев’ять сакур та 30 в'язів.
«Вже навесні молоді дерева стануть справжньою окрасою центрального району столиці», – зазначили у КП УЗН Печерського району.
Осінні озеленювальні роботи тривають.
Зазначимо, що у Маріїнському парку висаджують буки.
«У Маріїнському парку, біля пам'ятника Ватутіну, тривають роботи з висадки двохрядної живої огорожі з буку звичайного протяжністю 70 м. п. Ця рослина чудово формується завдяки регулярній стрижці та створює щільну зелену кулісу», – розповіли зеленбудівці Печерського району.