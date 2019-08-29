Екопарк зі збереженою автентичністю: парк «Пуща Водиця» відкрився після ремонту (фото)



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Парк «Пуща Водиця» відомий як місце відпочинку киян ще з кінця 19 століття Фото: Київзеленбуд

У парку є чимало цікавих елементів, які привернуть увагу та зроблять відпочинок яскравим

28 серпня відбулося офіційне відкриття після капітального ремонту парку «Пуща Водиця» в Оболонському районі столиці. Парк розташований у місці з мальовничою природою, поруч розташоване озеро Горащиха.

Як повідомляє «Київзеленбуд», під час планування капітального ремонту у парку «Пуща Водиця» важливо було зберегти природний ландшафт та історичне значення цього місця, адже парк відомий як місце відпочинку киян ще з кінця 19 століття.

«Зберегти автентичність місця, природний ландшафт, флору, фауну – це завдання, які постають під час ремонту таких екопарків як «Пуща Водиця». Разом з тим, тут створені сучасні умови для відпочинку – із новими доріжками, лавами, урнами, комфортною інфраструктурою та численними яскравими клумбами. Приємно, що до оформлення парку долучилася громадськість і створила справжній арт-простір із дерев’яними скульптурами. Дякуємо місцевій екогромаді за ініціативи і підказки», – розповів в. о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

З 2016 року у парку було влаштовано 2350 кв. м доріжок із ФЕМ та 2600 кв. м асфальтобетонного покриття. Загалом встановлено 67 урн для сміття та 78 лав, з них по 42 у 2019 році. По периметру парку було встановлено 600 м огорожі, а для перекриття несанкціонованого заїзду автомобілів встановили шлагбаум. Біля парку створили екопарковку з майданчиком для відпочинку (320 кв. м).

Для малечі у парку є яскравий та зручний дитячий майданчик (450 кв. м) з огорожею (100 м). Любителі спорту знайдуть тут футбольне поле (450 кв. м) та воркаут з гумовим покриттям. Для зручного орієнтування у парку встановлено навігаційні таблички.

Також потурбувалися про громадську вбиральню – там зроблено косметичний ремонт. Окремо облаштовано майданчик для розміщення сміттєвих контейнерів.

Силами працівників КП УЗН Оболонського району з метою поліпшення існуючого рельєфу місцевості було зроблено вертикальне планування на 5 га, влаштовано газон на 4,8 га (з 2016 року), висаджено більше 200 дерев та 920 кущів, оформлено квітники та клумби із багаторічних та однорічних рослин.

У парку є чимало цікавих елементів, які привернуть увагу та зроблять відпочинок цікавішим: розвішені шпаківні, більчатники, встановлено великі годівнички.