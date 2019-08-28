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    На Виноградарі відкрився пункт велопрокату (фото)

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    Пункт велопрокату мережі Nextbike на пр. Георгія Гонгадзе, 32-Б - На Виноградарі відкрився пункт велопрокату (фото)
    Пункт велопрокату мережі Nextbike на пр. Георгія Гонгадзе, 32-Б
    Фото: nextbike.kyiv

    Мережа Nextbike у Києві розростається

    У Києві відкрито ще один пункт велопрокату мережі nextbike.kyiv.

    Нова локація розташована за адресою пр. Георгія Гонгадзе, 32-Б біля Адвокатське об'єднання «Український адвокат». Про це повідомляється на сторінці nextbike.kyiv у Facebook.

    Як повідомлялося, минулого тижня в Києві було відкрито три нові пункти велопрокату мережі Nextbike. Один з них – біля ТРЦ Gulliver, біля велопарковки з боку станції метро «Палац спорту». Ще одну локацію відкрито на ВДНГ.

    Крім того, повідомлялося про відкриття локації nextbike.kyiv у ЖК «Республіка». 

    Засновник сервісу Nextbike в Україні Олексій Кушка звернув увагу на те, що жоден банк не відкрив біля себе станцію Nextbike.

    Нагадаємо, в липні в Києві біля будівлі Міністерства охорони здоров’я з’явився пункт велопрокату мережі Nextbike. 

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