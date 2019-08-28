На Виноградарі відкрився пункт велопрокату (фото)



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Пункт велопрокату мережі Nextbike на пр. Георгія Гонгадзе, 32-Б Фото: nextbike.kyiv

Мережа Nextbike у Києві розростається

У Києві відкрито ще один пункт велопрокату мережі nextbike.kyiv.

Нова локація розташована за адресою пр. Георгія Гонгадзе, 32-Б біля Адвокатське об'єднання «Український адвокат». Про це повідомляється на сторінці nextbike.kyiv у Facebook.

Як повідомлялося, минулого тижня в Києві було відкрито три нові пункти велопрокату мережі Nextbike. Один з них – біля ТРЦ Gulliver, біля велопарковки з боку станції метро «Палац спорту». Ще одну локацію відкрито на ВДНГ.

Крім того, повідомлялося про відкриття локації nextbike.kyiv у ЖК «Республіка».

Засновник сервісу Nextbike в Україні Олексій Кушка звернув увагу на те, що жоден банк не відкрив біля себе станцію Nextbike.

Нагадаємо, в липні в Києві біля будівлі Міністерства охорони здоров’я з’явився пункт велопрокату мережі Nextbike.