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    Стало відомо, скільки цьогоріч коштуватиме новорічна ялинка: ціни по регіонах

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    Найдорожче ялинка коштуватиме в Івано-Франківську -120 гривень - Стало відомо, скільки цьогоріч коштуватиме новорічна ялинка: ціни по регіонах
    Найдорожче ялинка коштуватиме в Івано-Франківську -120 гривень

    Після 10 грудня в Україні відкриються ялинкові базари

    Середня ціна новорічної ялинки в цьому році складе 75 гривень. Лісівники планують реалізувати в Україні у 2020 році понад 500 тисяч ялинок в асортименті.

    Про це повідомляє пресслужба Державного агентства лісових ресурсів України

    За даними агентства, найменше ялинка буде коштувати у Харкові - 48 гривень, найбільше в Івано-Франківську -120 гривень. У Києві ялинка коштуватиме 106 гривень.

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    «Популярністю серед українців користуються: сосна звичайна, сосна палласа (кримська), ялина європейська (смерека), ялина біла (ялиця)», - йдеться в повідомленні.

    За даними агентства, після 10 грудня в Україні відкриються ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах. Лісівниками вже розпочато роботу щодо реалізації ялинок для потреб місцевого населення. Ялинки на Новий рік року вирощують на спеціальних плантаціях або зрізають під час розчищення просік, смуг відведення ліній електропередачі.

    До слова, незабаром у Києві на Банковій відкриють резиденцію святого Миколая з ковзанкою

    Нагадаємо, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде.

    Цього року ялинка буде штучною. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією.

    Також нагадаємо, що українці відпочиватимуть у грудні дев'ять днів

     

    Теги: свята ціни новорічні свята Різдвяні свята ялинка
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